Nasce Range Rover Academy con il Politecnico di Torino

ROMA (ITALPRESS) – Range Rover incontra il Politecnico di Torino con la sua offerta internazionale di corsi di laurea nell'ambito della sostenibilità, del design e dell'innovazione nel progetto Leader by Example, un percorso narrativo e non solo, in cui cinque eccellenze nei loro ambiti professionali, esprimono, in un pentagono valoriale, l'elemento di affinità con la vettura, che più li rappresenta: Ettore Bocchia, Leader by Emotion, Camilla Lunelli, Leader by Networking, Alberto Galassi, Leader by Attitude, Stefano Seletti, Leader by Vision e Michele Pontecorvo, Leader by Determination, si rivelano attraverso le proprie esperienze. L'obiettivo è di formare i protagonisti chiave del domani, supportando lo sviluppo di figure capaci di affrontare la complessità degli scenari globali. Nel percorso formativo saranno coinvolti studenti del Politecnico iscritti ai corsi di laurea in Design e comunicazione visiva e Design sistemico. Attraverso workshop e attività di team, in cui il tema della cultura sostenibile sarà sempre presente, gli studenti avranno l'opportunità di dialogare con i cinque Leader, aperti al confronto su come la visione della leadership contemporanea possa cambiare la prospettiva e ricondurre ad un recupero di valori etici ed estetici nelle proprie esperienze professionali. La fase culminante di questo ambizioso progetto visionario, prende orma dando vita alla Range Rover Academy, il punto di arrivo e, certamente, l'elemento di maggior valore del progetto Leader by Example. L'obiettivo di Jaguar Land Rover Italia è quello di riconoscerle e supportarle, portando gli studenti più meritevoli a bordo di un progetto formativo-lavorativo in cui avranno la possibilità di fare sia un'esperienza nazionale che internazionale, per contribuire a delineare il volto futuro dell'azienda, declinando i valori etici della leadership, all'interno di un avanzato modello di business. Marco Santucci, Ceo Jaguar Land Rover Italia, ha dichiarato: "Sono davvero molto soddisfatto della collaborazione con il Politecnico di Torino, nostro partner in questo progetto valoriale a cui, personalmente, tengo molto. Il nostro desiderio è quello di delineare, insieme agli studenti coinvolti, i tratti del leader di domani, di chi saprà affrontare le nuove sfide con un approccio nuovo, che definirei gentile, distinto da una forte connotazione etica e sostenibile, qualunque sia il campo professionale di appartenenza". Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, ha aggiunto: "Sono certo che questa iniziativa aprirà la strada a nuove e interessanti collaborazioni con Jaguar Land Rover Italia, soprattutto nell'ambito della didattica innovativa su cui l'Ateneo sta investendo molto. Possiamo vantare un know how unico in Italia nei settori dell'automotive e del design, e ciò ci permetterà di raggiungere insieme importanti risultati ed offrire ai nostri studenti nuove ed interessanti opportunità professionali". (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Range Rover- ads/com 29-Nov-22 22:30