Ricarica rapida a 100kw per Opel Mokka-e

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con 12 modelli elettrici già disponibili, Opel procede spedita per rispettare la promessa di diventare un marchio totalmente elettrico in Europa entro il 2028. Un modello che incarna perfettamente questa trasformazione è Opel Mokka. Non solo è stata la prima Opel dotata del nuovo volto del marchio, l'Opel Vizor, è stata anche la prima Opel con il Pure Panel, il posto guida completamente digitale. Inoltre, è stata la prima Opel disponibile fin dall'inizio delle vendite con trazione completamente elettrica, oltre a disporre di una gamma di efficienti motori termici, offrendo così ai clienti la possibilità di scegliere la propulsione più adatta alle loro necessità – e quella scelta sta diventando sempre più elettrica. A ottobre, Opel Mokka-e è stato il B-SUV elettrico a batteria più venduto sull'importante mercato di casa, la Germania, dove ha rappresentato il 56 per cento delle vendite di Opel Mokka. Opel Mokka-e, vincitore del Volante d'Oro 2021 in Germania, si distingue per il design "bold and pure" e per le sue prestazioni. Il motore elettrico da 100 kW/136 CV e 260 Newton metri di coppia massima eroga tanta potenza in modo quasi completamente silenzioso. Si possono percorrere fino a 338 chilometri a zero emissioni locali con una sola carica della batteria da 50 kWh, guidando come prescritto dal ciclo WLTP2. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Il sistema di frenata rigenerativa è all'avanguardia e rende Opel Mokka-e ancora più efficiente, di recuperare energia nelle fasi di decelerazione o frenata. La batteria può essere "ricaricata" rapidamente all'80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica da 100 kW in CC. Questa possibilità di ricarica rapida è comune all'intera gamma Opel di automobili e veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria. Che i clienti scelgano Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Opel Combo-e Life, Opel Zafira-e Life, Opel Combo-e oppure Opel Vivaro-e, tutti possono ricaricare la batteria presso le stazioni di ricarica pubblica fino a 100 kW in CC grazie alla dotazione di serie e indipendentemente dalla categoria del veicolo. I veicoli elettrici a batteria Opel sono pronti anche per altre opzioni di ricarica, per esempio la ricarica trifase in CA a 11 kW, con la wallbox o il cavo per una comune presa domestica. Per rendere la guida ancora più rilassante, le app "OpelConnect" e "myOpel" offrono soluzioni specifiche per i veicoli elettrici. Per esempio, con la app "myOpel", si possono verificare autonomia e livello di carica sul proprio smartphone da remoto e si può programmare l'ora di inizio della ricarica dalla propria wallbox domestica. Un'altra comodità: i proprietari possono anche comodamente selezionare la climatizzazione e il riscaldamento direttamente dal proprio divano utilizzando l'app "myOpel" sullo smartphone. Grazie all'ampia gamma di opzioni di ricarica offerte, alla maggiore facilità di accesso alle strutture di ricarica e alle speciali soluzioni disponibili, per esempio attraverso l'app "myOpel", la transizione di Opel per diventare un marchio completamente elettrico in Europa poggia su basi solide, a prova di futuro e sostenibili. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 29-Nov-22 15:38