La Lamborghini Huracán Sterrato protagonista a Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lamborghini Huracán Sterrato, prima supersportiva all terrain e ultima arrivata della linea Huracán, ha fatto ieri la sua prima apparizione in Nord America nella Lamborghini Beach Lounge al Hotel South Beach di Miami. Il luxury hotel sostenibile offre lo sfondo perfetto e moderno in cui mostrare questo nuovo capolavoro V10 anche quando l'asfalto finisce. Durante l'evento esclusivo di presentazione della Huracán Sterrato, Stephan Winkelmann, Chairman and CEO di Automobili Lamborghini, ha accolto i clienti, i VIP e i media assieme a Rouven Mohr, Chief Technical Officer, Mitja Borkert, Head of Design, e Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer. "Miami rappresenta un'incredibile fusione di cultura, creatività e design all'avanguardia, il luogo ideale per lanciare la nostra nuova indomabile supersportiva, la Huracán Sterrato", osserva Stephan Winkelmann. "La sensazione che provo quando guido questa auto è in qualche modo simile all'emozione che suscita in me un'opera d'arte – è unica, profondamente coinvolgente e senza dubbio emozionante". Progettata per il massimo piacere di guida anche oltre l'asfalto, su superfici a scarsa aderenza, la Huracán Sterrato offre un controllo perfetto e un livello completamente nuovo di emozione di guida e divertimento. La Huracán Sterrato è dotata di un motore V10 da 5,2 litri con una potenza massima di 610 CV e 560 Nm di coppia (a 6500 rpm), combinata con una trasmissione a doppia frizione a 7 velocità e una trazione integrale a controllo elettronico con differenziale posteriore meccanico autobloccante. Progettata per offrire prestazioni ottimali su strada e fuori strada, accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 260 km/h. Nella Lamborghini Beach Lounge sono esposte due Huracán Sterrato, una con livrea Verde Gea e l'altra in Bianco Phanes. Intorno alle auto, percorsi sinuosi delimitati da tracce di pneumatici impressi nella sabbia guidano gli invitati verso tre istallazioni digitali che mostrano la Huracán Sterrato in azione su diverse superfici – sterrato, ghiaia e sabbia. Ogni installazione prende vita con uno sport complementare che definisce l'ambiente: ciclismo off-road in campagna, parapendio in montagna e windsurf lungo la costa. Collegata con l'esperienza all-terrain è la nuova premium 3T gravel bike: Exploro Racemax x Huracán Sterrato. Realizzata in Italia con tecnologia 3T in fibra di carbonio, è stata progettata con la stessa livrea Verde Gea della nuova supersportiva con il logo Sterrato sulla sella. Insieme, 3T Cycling e Automobili Lamborghini hanno collaborato "esplorando l'inaspettato", celebrando il design made in Italy e la passione per l'innovazione. Questa bicicletta esclusiva è disponibile tramite distributori 3T a livello globale. All'interno della Lamborghini Beach Lounge sono inoltre in mostra le opere d'arte del celebre artista Fabian Oefner, delle serie "Disintegrating", che ritraggono supersportive che sembrano esplodere. In Disintegrating X – Lamborghini Miura SV (2019), quella che sembra un'immagine generata al computer, è in realtà una fotografia reale. L'opera è stata realizzata fotografando ogni singolo pezzo di una Miura SV del 1972 e assemblando poi i singoli pezzi in una composizione dove l'auto sembra disintegrarsi a tutta velocità. In Disintegrating Essenza (2022), l'ultima collaborazione con Automobili Lamborghini, Oefner ha fotografato tutte le 2.358 parti della vettura da corsa presso la sede Automobili Lamborghini in Italia. Ha quindi riunito le singole parti per creare un'illusione iperrealistica dell'auto che si lancia nell'atmosfera come un razzo nel cielo notturno. Queste ultime sono state esposte con due sculture delle serie Heisenberg Lamborghini dello stesso artista. In questa occasione è stato infine presentato il nuovo orologio Excalibur Spider Huracán Monobalancier (MB) di Roger Dubuis, partner di Automobili Lamborghini, disponibile solo in 28 esemplari. Questo modello è l'esempio perfetto di ciò che accade quando incredibili orologiai incontrano ingegneri visionari: l'orologio è il risultato della fusione tra l'eccellenza orologiera della Maison e lo spirito della supercar Huracán Sterrato. Massima trazione. Massima accelerazione. Esperienze emozionanti. La Lamborghini Beach Lounge di Miami è aperta solo su invito dal 1 al 3 dicembre 2022. foto: ufficio stampa Lamborghini (ITALPRESS). tvi/com 01-Dic-22 17:18