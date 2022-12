Al via lo lo sviluppo del prototipo Toyota Hilux Fuel Cell a idrogeno

ROMA (ITALPRESS) – Guidata dall'evoluzione della domanda dei clienti e dall'approccio olistico di Toyota alla mobilità in tutti i settori, l'azienda ha identificato una nuova opportunità nel mercato dei veicoli commerciali in termini di offerta di prodotti a emissioni zero. Lo scorso anno Toyota ha ottenuto un finanziamento dall'APC, presentando un progetto per contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni di mobilità più rispettose dell'ambiente. L'APC svolge un ruolo fondamentale nel panorama automobilistico del Regno Unito e offre opportunità uniche per colmare il divario tra l'industria e i futuri requisiti tecnologici. Questo finanziamento supporta in modo specifico la fase più avanzata di ricerca e sviluppo che trasforma il progetto di un prodotto in un prototipo. Il consorzio, guidato da Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK), riceverà finanziamenti per sviluppare un Hilux alimentato a Fuel Cell. In collaborazione con partner ingegneristici altamente qualificati con sede nel Regno Unito, vale a dire Ricardo, ETL, D2H e Thatcham Research, l'obiettivo del progetto è quello di adottare componenti di celle a combustibile Toyota di seconda generazione (come quelli utilizzati nell'ultima Toyota Mirai) per la trasformazione di un Hilux in un veicolo Fuel Cell. Mentre TMUK guiderà il progetto, un team di ricerca e sviluppo di Toyota Motor Europe (TME) fornirà prezioso supporto tecnico per consentire ai team con sede nel Regno Unito di acquisire esperienza e autonomia nello sviluppo di powertrain Fuel Cell di futura generazione. Da oltre 20 anni, Toyota promuove un approccio multi-tecnologico alla neutralità carbonica offrendo una gamma diversificata di veicoli che include tutte le tecnologie elettrificate: ibride, ibride plug-in, elettriche a batteria e elettriche Fuel Cell. Lo sviluppo di un efficiente settore trasporti alimentato a idrogeno è un elemento essenziale verso questo obiettivo. Nell'ambito del finanziamento, i primi prototipi saranno prodotti presso il sito TMUK di Burnaston nel corso del 2023. A seguito di risultati positivi in termini di prestazioni, l'obiettivo è quello di prepararsi per la produzione in piccola serie. Questo progetto rappresenta un'entusiasmante opportunità per studiare l'applicazione della tecnologia Fuel Cell Toyota in un segmento di veicoli che è fondamentale per molti gruppi industriali e che contribuirà a sostenere la transizione del settore verso la decarbonizzazione. "Il Regno Unito è uno dei mercati chiave per i pick-up ed è un mercato importante per Toyota. Questo finanziamento rappresenta un'enorme opportunità per sviluppare una soluzione a emissioni zero in un segmento di mercato fondamentale. Vogliamo ringraziare il governo del Regno Unito per il finanziamento che consentirà al consorzio di studiare lo sviluppo di un propulsore Fuel Cell per Toyota Hilux, sostenendo la nostra ambizione di raggiungere la neutralità carbonica" ha commentato Matt Harrison, Presidente e CEO di Toyota Motor Europe. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Dic-22 15:34