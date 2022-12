Suzuki presenta l’estensione di garanzia “4U” per le moto

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki si impegna da sempre a sviluppare prodotti affidabili ed efficienti. Per dare un segno tangibile di quanto Suzuki creda nella qualità e nella longevità dei suoi modelli a due ruote lancia il nuovo programma di garanzia denominato Suzuki 4U. L'iniziativa prevede, per i motoveicoli con cilindrata superiore ai 300 cc tra il 1° dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023, una garanzia ufficiale gratuita di quattro anni (36 mesi + 12 mesi) con chilometraggio illimitato. Per avvalersi di questa opportunità, il Cliente dovrà eseguire la manutenzione periodica in modo puntuale e completo nei termini raccomandati dal Costruttore ed effettuare il tagliando previsto al 36° mese presso la Rete Ufficiale Suzuki rispettando le scadenze temporali e i chilometraggi prestabiliti indicati nel Libretto uso e manutenzione. Una volta effettuato il tagliando di manutenzione dei 36 mesi, che dovrà appunto essere eseguito presso la rete di assistenza ufficiale di Suzuki verrà estesa la garanzia per ulteriori 12 mesi. È importante sottolineare come la garanzia Suzuki 4U sia a chilometraggio illimitato. La garanzia Suzuki 4U è inoltre trasferibile e seguirà il motoveicolo nel caso in cui il Cliente decidesse di passare a un nuovo modello. Per i modelli di cilindrata inferiore ai 300cc è comunque possibile usufruire dell'estensione di garanzia grazie al programma Suzuki Smile. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Dic-22 15:41