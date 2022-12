I retroscena del terremoto in casa Juventus

Allarme terremoto in casa Juventus. In effetti la società sportiva ha recentemente annunciato le dimissioni dei membri del proprio consiglio di amministrazione, in seguito alle indagini per le cosiddette “plusvalenze false” e alle ulteriori presunte irregolarità nel pagamento degli stipendi dei calciatori e nei bilanci societari. Il passo indietro del presidente, Andrea Agnelli, sta segnando per la Juventus la fine dell’era più vincente della storia bianconera, costellata da 9 scudetti consecutivi, oltre a cinque coppe Italia e altrettante Supercoppe, senza dimenticare le due finali di Champions perse: con Barcellona nel 2015 e Real Madrid nel 2017. Quindi un vero e proprio terremoto chiuderebbe l’era della Juventus, la quale sarebbe stata definita dallo stesso ex presidente, di “risultati eccezionali”. Tuttavia, nel Cda non sembrerebbe essere stata individuata una linea condivisa d’azione. Infatti, su proposta di Agnelli, tutti avrebbero rassegnato le dimissioni e il Cda sarebbe poi decaduto, ma comunque proseguirebbe in regime di prorogatio fino all’assemblea dei soci del 18 gennaio, in cui dovrebbe essere nominato un nuovo consiglio di amministrazione, probabilmente costituito da tecnici.

L’inchiesta della Juventus si chiamerebbe Prisma, nella quale gli inquirenti avrebbero ipotizzato i reati di: false comunicazioni sociali, ovvero falso in bilancio, manipolazione del mercato, trattandosi di società quotata in borsa, ma anche ostacoli all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, sarebbero molteplici le operazioni sospette riguardo le plusvalenze, le quali aumenterebbero in modo smisurato il valore di un giocatore. Infatti l’elenco apparirebbe lungo e comprenderebbe in tutto 282,1 milioni di euro, una cifra notevole su cui sarebbero in corso gli accertamenti.