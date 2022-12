In libreria il nuovo libro di Tiziana Rocca: “Immaginare l’impossibile”

Disponibile in tutte le librerie, Immaginare l’Impossibile – Una storia di vita, di successo e di coraggio, edito da Sperling & Kupfer. In questo nuovo libro, Tiziana Rocca, “la Regina degli eventi”, racconta per la prima volta la sua storia, mostrando che con dedizione, passione e un po’ di follia si può davvero trasformare l’impossibile in possibile.

Raccontare la vita di Tiziana Rocca è come immaginare un viaggio ad alta quota su vette sempre più alte, la cui meta è un’intera esistenza definita da una tenacia d’acciaio e ricca di incontri ed esperienze incredibili e successi professionali. Ma come si diventa Tiziana Rocca? Fin da bambina, Tiziana ha sempre avuto un carattere speciale: solare ma disciplinata, al limite della durezza. È la forza della sua personalità a permetterle, crescendo, di farsi spazio in un mondo che all’inizio di questa storia era quasi del tutto declinato al maschile.

A ventiquattro anni fonda la sua agenzia di organizzazione eventi. Non un punto d’arrivo, ma un trampolino per continuare a puntare in alto, seguendo la propria strada, senza ascoltare chi le diceva che le sue erano idee irrealizzabili, convincendo le aziende a credere in proposte allora considerate «visionarie» e meritandosi il soprannome di “Regina degli eventi”. In un contesto competitivo, Tiziana non si è mai scoraggiata né si è lasciata intimorire, anzi, si è costruita un nome, rispetto e notorietà. Diventata oggi una delle manager al femminile più influenti, non ha pensato nemmeno per un attimo di dover scegliere tra la carriera e il desiderio di creare una famiglia. E poi il cinema, la passione, le imprese impossibili: primo Direttore artistico donna di un festival in Italia, ha ideato e dirige i Filming Italy Festival Los Angeles e Sardegna e il Filming Italy Best Movie Award assegnato durante la Mostra del Cinema di Venezia; è stata definita da Variety “marketing guru” e punto di riferimento del cinema italiano a Hollywood.

«Tiziana è stata una vera forza della natura nell’organizzare insieme la campagna di solidarietà per aiutare i senzatetto in Italia. Creativa, strategica e inarrestabile di fronte a qualsiasi ostacolo. Ha veramente fatto la differenza nella vita delle persone. Sono personalmente molto grato a Tiziana per tutto quello che fa.»

Richard Gere

L’AUTRICE

TIZIANA ROCCA, con oltre venticinque anni di attività nel settore delle pubbliche relazioni, è la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi, titolare della Agnus Dei Tiziana Rocca Production. Ricopre, inoltre, il ruolo di Direttore artistico dei festival Filming Italy Sardegna e Filming Italy Los Angeles, del Filming Italy Best Movie Award ed è stata membro del BAFTA – British Academy of Film and Television Arts. Laureata in Scienze della comunicazione e con un Master in Economia a Ginevra, per il suo grande impegno nel sociale nel 1997 è stata insignita del Dominam Ordinis Sancti Gregorii Magni dallo Stato Pontificio e nel 1999 è stata nominata United Nations High Commissioner for Refugees dall’ONU. È spesso ospite di trasmissioni televisive e rubriche come opinionista su temi di costume e attualità e autrice di numerosi libri: Il libro della comunicazione (2007), Mamma dalla A alla T (2009), Pubbliche Relazioni 2.0 (2013) e La tua vita è un evento (2014). Per Sperling & Kupfer ha pubblicato: Feste, cene, cocktail. Come organizzare una serata di successo (2004), Come fare le Pubbliche Relazioni. Le nuove regole percomunicare con successo (2006) e Il segreto del successo. Come costruire una comunicazione vincente (2018). Inoltre, due dei suoi libri sono stati tradotti e pubblicati negli Stati Uniti: Communicating Success. Public Relations with an Italian Flair e SuperMom: A Guide to Kids, Family, Career, and Having it All.