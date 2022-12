Lexus, sistema nanoe X di nuova generazione su tutta la gamma

ROMA (ITALPRESS) – Per mantenere un ambiente pulito e sano all'interno dell'abitacolo e salvaguardare il benessere di tutti i passeggeri, Lexus ha introdotto la tecnologia nanoe di nuova generazione: nanoe X. Questa tecnologia, creata da Panasonic, è invisibile all'occhio umano, ma è efficace nel sopprimere le particelle potenzialmente dannose e sgradevoli. Il principio scientifico è semplice: nel flusso d'aria vengono rilasciate molecole d'acqua contenenti microscopici radicali idrossilici. Questi possono inibire virus, batteri, pollini e altri allergeni e possono agire contro la diffusione delle muffe. Possono anche deodorare i cattivi odori e bloccare l'evaporazione dell'umidità, con conseguente idratazione di pelle e capelli. La tecnologia nanoe X di nuova generazione è stata introdotta per la prima volta sulla berlina Lexus ES nel 2021. Ora è disponibile anche sul nuovo UX, sulla nuova generazione di RX e sul nuovissimo RZ come parte del sistema Lexus Climate Concierge. Altri modelli seguiranno nel 2023. L'efficacia di nanoe X è stata testata in modo indipendente da organizzazioni ed enti accademici di tutto il mondo. Ad esempio, le ricerche di laboratorio hanno dimostrato che in un'ora è in grado di inibire oltre il 99% di virus e batteri e di ridurre di 1,8 volte l'intensità degli odori. La nuova tecnologia nanoe X è un importante sviluppo della tecnologia nanoe originale precedentemente utilizzata nei veicoli Lexus. Un effetto maggiore è stato ottenuto grazie a un aumento di 10 volte del numero di particelle di radicali idrossilici emesse – da 480 miliardi al secondo a 4.800 milardi. Abbondanti in natura, i radicali idrossilici vengono ora utilizzati per migliorare la qualità dell'aria in aree chiuse come veicoli, luoghi di lavoro e spazi pubblici. Una volta rilasciati, reagiscono con gli elementi nell'atmosfera. Questo è un processo naturale che consente loro di inibire la crescita degli inquinanti, abbattendoli e neutralizzando i loro effetti negativi. Questi includono sostanze pericolose contenute nel particolato PM2.5. I vantaggi di questa avanzata tecnologia di purificazione dell'aria possono essere apprezzati durante ogni viaggio in auto, ma sono particolarmente utili quando si guida in aree urbane fortemente inquinate. I suoi benefici saranno apprezzati anche quando vengono trasportati passeggeri diversi ogni giorno. Ciò può includere veicoli a noleggio privati, flotte aziendali con più utenti e auto utilizzate per accompagnare gruppi di bambini da e verso la scuola. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Lexus- ads/com 13-Dic-22 15:52