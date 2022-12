Sistema Honda Smartphone Voice Control disponibile anche per iOS

ROMA (ITALPRESS) – Il sistema Honda Smartphone Voice Control, originariamente disponibile per dispositivi Android, è ora disponibile in tutta Europa anche per dispositivi iOS, a partire da iOS14. Il sistema HSVC consente di accedere alle funzioni preferite tramite l'app Honda RoadSync, per fruire, anche in movimento, delle funzioni di chiamata, messaggistica, musica, navigatore (su Android anche previsioni meteo). I clienti di tutta Europa possono scaricare l'applicazione gratuita Honda Roadsync da AppStore e da Play Store. Oltre ad essere di serie sulle nuove CB750 Hornet e XL750 Transalp, l'Honda Smartphone Voice Control è presente anche su CB1000R, X-ADV, ADV350, Forza 750 e Forza 350. Tutte le funzionalità dell'app sono gestite attraverso una combinazione di input vocali e/o un interruttore a 4 pulsanti situato sul lato sinistro del manubrio, per consentire al pilota di riporre in modo sicuro lo smartphone in una tasca o nella borsa da serbatoio e rimanere sempre connesso. I Paesi coperti sono Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Lichtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Svizzera. – foto ufficio stampa Honda – (ITALPRESS). sat/com 19-Dic-22 17:32