Diverse le novità di dicembre su Explorer HD Channel, presente sulla piattaforma Sky sul canale 176 e sul canale 4417 di Samsung TV Plus.

Oggi Martedi 20 dicembre 2022 nuovo episodio di TASK FORCE, il seriale di approfondimento dalle zone di crisi nel mondo, prodotto da Italiainrete Network per Explorer Hd Channel e realizzato in collaborazione con il quotidiano on line TFnews e con gli Enti dello Stato e gli Organismi nazionali e internazionali preposti alla sicurezza e al soccorso inseriti nei diversi Contingenti italiani impiegati nelle missioni internazionali e nazionali.

Il titolo della nuova puntata di TASK FORCE è “ISCHIA RISORGERÀ” ed è stata girata sull’isola partenopea in occasione della frana staccatasi il 26 novembre dal Monte Epomeo, travolgendo e distruggendo estese zone di vegetazione, le abitazioni, gli automezzi e ogni altra cosa che la colata di fango e detriti ha incontrato lungo il suo percorso.

Il reportage ripercorre gli eventi dei minuti immediatamente successivi al disastro con le testimonianze dei primi soccorritori, i Carabinieri della Centrale Operativa che hanno ricevuto le prime richieste di aiuto da parte dei cittadini sopravvissuti rimasti bloccati dal fango e dai detriti, i Vigili del Fuoco presenti sull’isola che hanno portato in salvo le prime persone intrappolate nella morsa del fango, i finanzieri e i marinai della Guardia Costiera che sono prontamente intervenuti, lottando contro il tempo, con il supporto di mezzi terrestri, aerei e navali, per ricercare i dispersi.

Viene raccontato inoltre lo straordinario lavoro svolto senza sosta dalla task force dei volontari della Protezione Civile della Campania, dai giovani della Caritas e della Diocesi di Ischia e il gesto di solidarietà con l’ospitalità gratuita offerta alle persone sfollate da tutti gli albergatori presenti sull’isola.

Il docu contiene anche un’intervista, sul futuro programma di messa in sicurezza e ricostruzione delle aree interessate dalla frana e dal sisma del 2017, a Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per l’emergenza per il rischio sismico e il dissesto idrogeologico. A spiegare invece le cause e il quadro del dissesto idrogeologico in Italia è Daniele Spizzichino, Consigliere Scientifico di ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Dal 22 al 31 dicembre, IL PANE E IL FIORE. LA CINA, LA CULTURA, LA SUA TERRA, giornate dedicate da Explorer HD Channel alla Cina con diverse coproduzioni di China Media Group Europe e Explorer HD Channel in prime time: “I cento volti della cultura cinese” racconta la millenaria cultura cinese in tutti i suoi aspetti, società, cultura, arte, tecnologia, in pillole brevi e coinvolgenti; “Tales of China”, la Cina che non conosci, è la serie che ci conduce alla scoperta di tutti gli aspetti inediti nella vita quotidiana del gigantesco continente cinese e “My Xinjiang diary”, Diario dallo Xinjiang, è la miniserie dedicata ad un viaggio dentro questa provincia cinese del nord ovest, piena di fascino, sede dell’antica Via della Seta, patria di tante etnie e con grandi risorse naturali

Sabato 24 dicembre, va in onda FRANCIS: THE POPE OF CHANGE (Francesco: il Papa del cambiamento), documentario che mostra la straordinaria ascesa ai vertici della popolarità mondiale dell’allora quasi sconosciuto cardinale argentino. Aneddoti, messaggi provocatori, opinioni e indizi per comprendere la natura e l’evoluzione di un pontificato già storico. Il film raccoglie testimonianze di eminenti cardinali, esperti di social network come Gustavo Entrala, vaticanisti come John Allen, giornalisti come María Ángeles Fernández, il capo ufficio stampa vaticano Federico Lombardi e dei cardinali di Parigi, New York, Bombay, Lima, San Paolo, Santiago del Cile, Quebec, Siviglia e Westminster. Le loro risposte aprono nuovi entusiasmanti orizzonti.

Per il S. Natale 2022 viene trasmesso il docu SAN GIUSEPPE CALASANZIO, sacerdote e santo spagnolo, amico di Galileo, geniale pioniere delle scuole popolari libere in Europa. Eterno innovatore e precursore dell’insegnamento moderno, uno dei più grandi educatori di tutti i tempi, che per il suo ideale fu perseguitato e tradito. Denunciato davanti all’Inquisizione, fu rimosso dal suo incarico e vide la sua opera distrutta.