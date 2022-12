10 idee regalo di Natale per tutti i gusti

Il Natale si avvicina e come ogni anno ti sei ridotto all’ultimo minuto per fare i regali? Non ti preoccupare, sei nel posto giusto! Qui puoi trovare 10 idee di regalo salvagente per tutte le tasche e generi.

Per lui e per lei

Uno dei dubbi che più tormentano le coppie in questo periodo dell’anno è: cosa posso comprargli/le che sia romantico ma non banale? Una stella , ovviamente! Sul sito regala una stella potrai acquistare e rinominare il tuo astro celeste. Non ci avevi mai pensato, lo so.

Sul filone dei regali inusuali per il tuo lui o la tua lei a Natale regala un’esperienza . Se ami l’arte nelle sue varie forme e cerchi una serata suggestiva per evadere dall’ordinario, non puoi perderti la magia degli eventi Candlelight: dove potrai assaporare musica e balletto a lume di candela . Dopo il successo degli eventi a: New York, Parigi, Madrid e Barcellona; Candlelight inizia ad illuminare la capitale. Tra i teatri ospitanti c’è il Teatro Ghione, situato a Via delle Fornaci a pochissimi passi dalla Basilica di San Pietro. biglietti acquistabili cliccando su questo link

Per delle vacanze all’insegna del relax un ingresso alle terme o alla spa è l’ideale , molte le possibili opzioni nella capitale come il Parco dei Principi

Per i colleghi e le colleghe

Eri felice di avere un ambiente confidenziale con i colleghi di lavoro finché non hai capito che questo avrebbe implicato pensare a qualcosa da regalargli per Natale?

Optare per qualcosa di classico, in questi casi, può rivelarsi la decisione più azzeccata.

Un bracciale per lei e una bella cravatta per lui.

Se invece avevate in mente un regalo più sbarazzino, una tazza con l’iniziale del nome, magari riempita con qualcosa (trucchi, affiancata da una scatola di tisane…)

Per amici e parenti

Hai mai sentito parlare dei giochi da tavolo per adulti ? Forse no, ma siamo qui per questo. Se non sai cosa regalare ai tuoi amici e hai un budget limitato cosa può esserci di meglio di qualcosa da condividere in una di queste fredde serate d’inverno? Giochi come Cocorido, Judoku, Exploding Kittens per questo sono l’ideale. ( cocorido link , Exploding Kittens link , Judoku link )

Biglietto aereo last minute, con una delle tante compagnie aeree low cost ad aver promosso buoni sconto natalizi. Sul sito di skyscanner potrai confrontare le offerte delle varie compagnie e trovare la destinazione che fa più al caso tuo.

Bambini

Non avete avuto tempo di parlare con babbo Natale e il regalo mancante è per i bambini di amici di cui non sapete molto o per i vostri nipotini? Ecco alcune idee per non sbagliare:

Una barbie , da sempre amate da tutte le bimbe, disponibili in moltissime versioni differenti

Lego , un must have per dare libero sfogo alla creatività

Di Maria Longobardi