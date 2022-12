“Abracadabra, la notte dei miracoli” al Teatro Ghione

Dopo il grande successo registrato nella sua tournée italiana torna a Roma il tradizionale appuntamento di Natale con la magia e lo show internazionale “Abracadabra, la notte dei miracoli” . A grande richiesta, in seguito al sold out dello scorso anno, l’amatissimo spettacolo torna con un cast stellare completamente rinnovato.

Dal 26 Dicembre all’8 Gennaio al Teatro Ghione, in via delle Fornaci, in scena le meravigliose performance proposte dai 7 campioni internazionali di Magia che vi stupiranno con i loro prodigi per farvi sognare ad occhi aperti.

Un’ora e trenta minuti di autentico stupore ed incanto formato famiglia

Per la prima volta in assoluto in Italia ecco i campioni del mondo di Magia comica, Ramo e Alegria dalla Spagna, mentre il duo Brando e Silvana, coppia magica proveniente dall’Argentina che fonde magia, teatro, mimo e giocoleria, presenta il numero con il quale ha vinto i campionati europei di magia.

Dalla Svezia Hakan Berg, che ha stupito il pubblico di tutto il mondo arrivando alle finali di Britain Got Talent. Il fascino della manipolazione quest’anno parla italiano con Novas, prestigiatore prodigio e campione italiano di magia a soli 16 anni.

A condurre il pubblico in questo viaggio magico saranno i Lucchettino, al secolo Luca Regina e Tino Fimiani, duo di commedianti surreali, clowns magici e caricature senza tempo. Noti in tutto il mondo, dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti, agli studi televisivi di Zelig Circus, sono stati definiti dal quotidiano francese Le Figaro “Stanlio e Olio italiani”.

Immancabili poi i Disguido, vincitori del Mandrake d’Or (l’Oscar della Magia) un duo di artisti originali ed eccentrici che combinano l’arte magica a quella teatrale e cinematografica, esibendosi in tutto il mondo con il loro mix esplosivo e travolgente.

Proprio il duo italiano, composto da Isabella R. Zanivan e Guido Marini. ha dato vita, insieme a Valter Leonardi della Corte dei Miracoli di Livorno e Gigi Speciale, a questo spettacolo divenuto ormai un appuntamento fisso nelle festività natalizie.

La vera Magia del Natale in una kermesse magica internazionale con un grande evento che abbraccia la solidarietà.

“Abracadabra” nasce, infatti, con lo scopo di aiutare coloro che faticano a trovare la magia nella vita di tutti i giorni e per questo parte del ricavato sarà devoluto a due importanti associazioni: Uniphelan, che si occupa di dare sostegno alle famiglie e ai bambini colpiti dalla sindrome di Phelan Mc Dermid, e Antas Onlus, che con oltre 200 volontari da 14 anni opera nei maggiori ospedali capitolini sostenendo e aiutando chi soffre attraverso la ClownTerapia.