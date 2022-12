Nasce “Nissan per il tuo Business”, dedicato alle aziende

ROMA (ITALPRESS) – Le aziende hanno un nuovo strumento per scoprire tutti i vantaggi offerti dai prodotti, dalle tecnologie e dai servizi Nissan, si chiama Nissan per il tuo Business ed è la nuova pagina LinkedIn Nissan dedicata al mondo delle aziende. Aziende sempre più importanti per Nissan, che nell'anno fiscale 2022, nel noleggio al lungo termine e nelle flotte, è cresciuta rispettivamente del 55% e del 17% rispetto all'anno precedente, facendo meglio del mercato che negli stessi canali è cresciuto del 26% e del 2%. Una tendenza destinata a confermarsi anche per il 2023 grazie alla gamma di veicoli elettrificati completamente rinnovata negli ultimi mesi. Un'offerta completa e diversificata in termini di segmento, tipo di elettrificazione e dotazioni tecnologiche per il comfort e la sicurezza. I nuovi Nissan Juke Ibrido, Qashqai e-POWER, X-Trail e-POWER e-4ORCE, Ariya 100% elettrico e Townstar EV sono in grado di coprire le varie esigenze di spazio, prestazioni, uso urbano o extra urbano e costi di aziende e utilizzatori finali. Su Nissan per il tuo Business, il libero professionista, così come il buyer di una multinazionale, può accedere in modo facile e immediato a tante informazioni, dati tecnici, curiosità per conoscere il mondo Nissan e orientare la propria scelta d'acquisto. In ogni post, oltre a prodotti, tecnologie e servizi, troveranno spazio anche le best practices e le persone di Nissan che lavorano quotidianamente in contatto col mondo delle aziende e saranno sempre in evidenza i benefici per l'azienda e per l'utilizzatore finale. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Dic-22 16:30