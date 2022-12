Look per Capodanno: Ecco gli outfit di tendenza per lei e per lui

Il capodanno si avvicina e con lui anche la ricerca dell’outfit perfetto. Difatti la domanda “Cosa ti metti a Capodanno” è sicuramente tra le domande più ricorrenti e probabilmente anche temute in questi ultimi giorni.

Non è di certo facile scegliere il look perfetto per la notte che conclude l’anno corrente e si affaccia con ottimismo a uno nuovo ed è per questo che noi siamo qui per aiutarvi. Per i look di capodanno, sia per donne che per uomini, è senz’altro presente una vasta gamma di scelte all’interno della quale ci si può sbizzarrire a seconda di gusti e preferenze.

In questo senso è bene fare una distinzione tra le differenti tipologie stilistiche,così da poter individuare quello che più si addice ad ogni individuo. Alla vigilia del nuovo anno,le categorie in questione sono solitamente tre: casual,smart casual and elegant.

La sezione casual, come suggerisce il termine stesso, ha come caratteristica principale la semplicità e spesso anche la praticità. Ma attenzione la semplicità nel vestiario,non è quasi mai sinonimo di ovvietà.

Ad esempio, per ciò che riguarda il lato femminile ,per rientrare in questa categoria si potrebbe optare per un pantalone nero,a palazzo o a zampa d’elefante,è necessario attuare la scelta in base alla shape corporea, da abbinare ad un body colorato,una pochette di media grandezza ed un paio di decollettè del medesimo colore del body,ovviamente.

L’uomo invece potrebbe orientarsi verso un pantalone a sigaretta,da coordinare con una camicia di colorazione chiara e un golfino blu notte. Il tutto da ultimare con un paio di mocassini scamosciati.

Lo stile smart casual, prende le mosse dallo stile casual, ma a differenza di quest’ultimo presenta delle connotazioni più specifiche e solitamente più chic. In questo senso per distinguere una persona smart casual,da un semplice casual a Capodanno,bisogna indirizzare l’attenzione verso i dettagli.

Difatti mentre una donna casual,si potrebbe limitare ad abbinare il body alle scarpe,la donna smart casual, si sbizzarirà con orecchini,collane ed anelli, che con tutta probabilità saranno in pendant con le scarpe,o addirittura con le rifiniture di esse.

Anche l’uomo smart casual è riconoscibile tramite sottigliezze,come ad esempio le scarpe. Di solito l’uomo casual predilige le scarpe scamosciate,mentre quello smart i mocassini in pelle,abbinati spesso alla cintura.

L’ultima categoria è quella meno diffusa,ma senz’altro non meno interessante: L’elegant. Questa categoria racchiude spesso persone adulte,che ispirano i loro outfit all’old style. Le donne elegant indossano spesso tailleur simmetrici, colori neutri e gioielli che imprezioscono l’abito,senza mai impoverirlo.

L’uomo predilige il completo,solitamente di colore scuro. Per gli uomini che vogliono osare di più, ma senza mai uscire dai termini dell’eleganza, quest’anno è consigliabile optare per uno smoking di velluto a coste di cotone,con giacca doppiopetto.

Queste sono le categorie stilistiche che sembrerebbero predominare la scena nei giorni antecedenti alla vigilia dell’anno. E voi,in quale categoria vi identificate?