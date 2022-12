L’allarme Covid è risuonato ancora una volta in Cina e l’allentamento delle restrizioni ha favorito la diffusione del virus. Il Paese ha registrato i suoi primi decessi dopo il dietrofront sulle rigide misure della politica «zero Covid», in un momento in cui gli ospedali sono stati travolti da un’ondata di casi senza precedenti.

Il Paese, all’inizio di dicembre, ha revocato la maggior parte delle restrizioni sanitarie in vigore da quasi tre anni, ma il Covid-19 è tornato a incutere paura. Negli ultimi giorni, soprattutto a Pechino, il numero dei contagi è cresciuto in maniera esponenziale, tanto che le autorità sanitarie locali hanno annunciato l’interruzione del tracciamento dei casi asintomatici, ormai diventato “impossibile”.

La situazione è peggiorata nelle ultime settimane, quando la Cina ha rischiato di sfiorare un milione di morti per l’ondata di contagi da Covid-19 dopo l’allentamento alle restrizioni della linea di tolleranza zero verso il virus. Lo scenario, già di per sé drammatico, è destinato a peggiorare ulteriormente a causa delle possibili nuove mutazioni perché ogni volta che il virus si è diffuso è mutato e, conseguentemente, si è presentato come una minaccia, una sfida da combattere e vincere.

Secondo la previsione di uno dei più noti epidemiologi cinesi, Wu Zunyou, l’attuale ondata di contagi è destinata a protrarsi fino a metà gennaio, mentre dalla fine di gennaio a metà febbraio in Cina è attesa una seconda ondata, in seguito alle festività legate al capodanno lunare e il prossimo anno la data d’inizio è fissata proprio al 22 gennaio. La terza ondata è invece attesa per effetto, quindi dopo le feste, tra la fine di febbraio e la metà di marzo 2023.