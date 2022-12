Oppenheimer, ecco il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Universal Pictures presenta il primo trailer di Oppenheimer, il nuovo, attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan. Un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare “di distruggere il mondo per poterlo salvare”.

Oppenheimer è il primo film ad essere prodotto e distribuito dalla Universal dopo la rottura tra il regista e la Warner. La pellicola, in arrivo al cinema il 20 luglio 2023, ha per protagonista Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, l’uomo che sviluppò la bomba atomica.

Oltre a Murphy nel cast del biopic troviamo Emily Blunt nei panni di Katherine “Kitty” Oppenheimer, moglie dello scienziato, Robert Downey Jr. come Lewis Strauss, capo della Atomic Energy Commission che mise in discussione la lealtà dello scienziato agli Stati Uniti d’America, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves, direttore del Progetto Manhattan, Florence Pugh in quello della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

La pellicola parlerà di un momento molto importante del ‘900: lo sviluppo della bomba atomica e il ruolo avuto da Robert Oppenheimer nel noto progetto Manhattan che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha portato alla scoperta di una tecnologia che è stata poi impiegata in Giappone per portare a termine il conflitto.