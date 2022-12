Ecco le parole più cercate su Google nel 2022

“Ucraina”, “Regina Elisabetta” sono alcune delle parole più cercate su Google nel 2022.

Il principale motore di ricerca ha pubblicato, come ogni anno, le parole più cercate, quindi quelle che hanno generato più traffico per periodi di tempo prolungati, le ricerche più frequenti, più gettonate, che hanno puntato i riflettori su quello che di importante è accaduto durante l’anno, ma anche della percezione che gli utenti hanno avuto dell’attualità.

La lista delle parole più in tendenza del 2022 è risultata variegata ed è spaziata dalla guerra in Ucraina alla morte della Regina Elisabetta, passando per le qualificazioni al Mondiale e gli Australian Open, ma anche le elezioni e lo spettacolo.

Ecco l’elenco delle dieci parole più cercate dell’anno su Google:

“Ucraina”. Al primo posto dunque il Paese martoriato dalla guerra con la Russia, finito sulle prime pagine di tutto il mondo dallo scorso 24 febbraio quando è iniziata l’invasione. “Regina Elisabetta”. Un simbolo del ‘900 che si è spento quest’anno, dopo più di 70 anni di regno e non poteva non essere la seconda parola più cercata del 2022. “Russia Ucraina”. Torna al terzo posto il conflitto con la ricerca dei due termini accostati. “Australian Open”. Subito sotto il podio il torneo di tennis tra i più prestigiosi del mondo. “Elezioni 2022”. Quindi il voto delle politiche che ha chiuso la XVIII legislatura ed ha catalizzato l’attenzione degli italiani. “Putin”. La sesta parola più cercata è il nome del presidente della Russia, responsabile dell’aggressione militare. “Piero Angela”. Il settimo posto è certamente occupato dal padre dei divulgatori scientifici, morto il 13 agosto a 93 anni. “Drusilla”. Vale a dire “Drusilla Foer”, il personaggio televisivo che è arrivato al grande pubblico con lo scorso Sanremo e ha conquistato l’Italia. “Italia Macedonia”. L’evento calcistico che ha portato con sé tutto il rammarico dei Mondiali mai raggiunti nella nona ricerca più frequente fatta su Google: la partita che è costata agli Azzurri la qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. “Blanco”. L’artista nella top ten ha conquistato l’ultimo posto Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, il vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo Sanremo con “Brividi”.

Le ricerche più frequenti su Google hanno così mostrato il desiderio degli italiani di comprendere meglio il mondo, le motivazioni del conflitto, le personalità più discusse, ma hanno denotato anche voglia di leggerezza, di ironia, e una certa nostalgia per i fondatori del nostro retaggio culturale, da Piero Angela alla Regina, che hanno lasciato, nei nostri cuori e nella storia, un segno indelebile.