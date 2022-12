Il Regno Unito manda gli immigrati in Ruanda

L’Alta Corte di Giustizia di Londra ha deliberato, dopo un processo durato mesi, che il piano del governo britannico di spedire alcuni richiedenti asilo in Ruanda mentre la loro richiesta viene processata è legale.

Immediatamente dopo la proposta di legge, presentata ad aprile dal governo britannico, numerosi avvocati, associazioni per i diritti umani e attivisti hanno criticato l’operato del governo conservatore, considerando la proposta pericolosa e inappropriata. Alle loro voci si è unita quella dell’UNHCR, ovvero l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che in un memorandum pubblicato ad aprile ha annunciato una forte opposizione al piano britannico. “Le persone scappano da guerra, conflitto, persecuzione e hanno bisogno di compassione ed empatia. Non dovrebbero essere trattati come oggetti e trasferiti all’estero per essere processati”.

Il patto tra il governo conservatore del Regno Unito e quello del Ruanda è stato firmato nell’aprile 2022 e prospetta un accordo quinquennale in cui i britannici potranno inviare tutti i richiedenti asilo in cambio di 120 milioni di sterline in fondi per lo sviluppo. Naturalmente, il governo inglese dovrà anche pagare le spese di integrazione e viaggio di tutti i soggetti trasferiti, cifra che si aggira intorno alle dodicimila sterline per persona.

L’esecutivo guidato da Sunak ha accettato le critiche, portando casi di altre nazioni estere e statistiche sulla diminuzione di migranti illegali in arrivo in suddette nazioni. In una serie di interventi durante la loro leadership infatti, i conservatori Boris Johnson e Liz Truss hanno annunciato come la ragione principale non sia legata al razzismo o al timore che ci siano troppi stranieri nel Regno Unito ma, al contrario, alla volontà diminuire il numero di morti e feriti nei viaggi illegali che portano immigrati oltre la manica.

