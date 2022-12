Peugeot i-Cockpit, in 10 anni prodotti nove milioni di esemplari

MILANO (ITALPRESS) – Peugeot rivoluziona uno degli elementi dell'auto che meno si è evoluto nel corso dei decenni. Nasce come prototipo sul concept SR1 del 2010 e trova sbocco sulla produzione di serie due anni dopo, nel 2012, con l'arrivo della prima generazione di 208. Oggi il marchio del Leone festeggia 10 anni e 9 milioni di esemplari di i-Cockpit prodotti, segno del grande apprezzamento del mercato. Un'eccellenza tecnologica che esalta l'ergonomia del posto guida, tracciando una nuova strada nel modo di concepire il posizionamento degli elementi chiave: volante, quadro strumenti e touch screen a centro plancia, una revisione estremamente funzionale, che si rivela efficace per migliorare l'usabilità e l'intuitività dei vari comandi, riducendo anche il sovraccarico biomeccanico del corpo. A questo si aggiunge l'ottimale progettazione di quelli che sono gli i-toggles, i comandi posizionati sotto il touch screen a centro plancia che permettono di gestire le principali funzioni dell'auto rendendone intuitivo e sicuro l'utilizzo. Sicurezza, comfort e piacere di guida, tre elementi chiave che il l'i-Cockpit esalta e porta ad un livello superiore rispetto alla concorrenza. Sicurezza: maggior controllo dell'auto grazie al volante estremamente compatto che permette una reattività maggiore. Reazione ai pericoli più immediata, grazie anche alla nuova strumentazione 3D che permette di cogliere prima i messaggi di pericolo, potendo contare poi su un quadro strumenti più in linea con l'asse visivo volto sulla strada. Comfort: grazie alla strumentazione più in linea con lo sguardo durante la guida, gli occhi si affaticano meno durante la guida. Inoltre, il volante spostato più in basso alleggerisce tantissimo il carico sulle braccia che assumono poi angoli di piega più confortevoli. Piacere di guida: maggior reattività ai comandi dell'auto grazie ad un volante più compatto, su cui si muovono meno le braccia a parità di manovra, andando a completare l'esperienza di guida che si prova a bordo di una Peugeot. A questi si aggiunge anche l'aspetto estetico, più pulito ed appagante alla vista, più lineare, che agevola l'interazione con l'auto. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 28-Dic-22 13:07