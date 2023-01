Premio Digital News. Aidr consegna il riconoscimento a Romana Liuzzo, presidente Fondazione Guido Carli

Nicastri (Aidr): la consegna del premio è stata anche l’occasione per condividere le reciproche iniziative e avviare un importante rapporto di collaborazione

Consegnato alla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, il Premio Digital News, il riconoscimento dell’associazione Aidr per l’azione svolta dal presidente e giornalista a sostegno della promozione della cultura e dell’economia digitale. La consegna è avvenuta nella sede della Fondazione Guido Carli, ente no profit, apolitico, attivo in Italia da novembre 2010. “Abbiamo fortemente voluto dedicare un riconoscimento alla presidente Liuzzo per aver saputo integrare le tecnologie digitali nell’ottica di un’azione di crescita sociale ed economica del nostro Paese – ha sottolineato il presidente Aidr, Mauro Nicastri. Ringraziamo la presidente Liuzzo, che per impegni pregressi non ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna del Premio Digital News, giunto quest’anno alla sua terza edizione e che si è svolto nelle scorse settimane nella nuova struttura Europa Experience, del Parlamento e della Commissione Europea a Roma, intitolato a David Sassoli”. Ad essere premiati giornalisti, comunicatori e manager della comunicazione distintisi per creatività, innovazione e pragmatismo, nell’ambito dei contenuti digitali, tra questi: Vincenzo La Manna, Antonio Spadaro, Salvatore Dama, Tommaso Labate, Federico Palmaroli in arte Osho, Andrea Delogu, Fabrizio Dell’Orefice, Nunzia De Girolamo, Gianluca Petrillo, Pierpaolo Cito, Paolo Tedeschi, Vittorio Zenardi, Giacomo Baiocchi, Massimo Iaquinangelo, Luigi Gallo. Tra le diverse autorità presenti alla cerimonia, il governo era rappresentato dal ministro Zangrillo e dal sottosegretario Tripodi.

“Per battere la crisi servono energie coraggiose, condivisione di idee, progetti e una visione ben chiara, soprattutto in questo momento particolarmente complesso che il nostro Paese sta affrontando – ha sottolineato il presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo. L’innovazione tecnologica e il digitale sono diventati centrali per affrontare le sfide che ci attendono”.

“Insieme alla Fondazione Guido Carli – ha aggiunto Nicastri condividiamo lo spirito di supporto e valorizzazione delle tante eccellenze italiane che concorrono alla crescita del nostro Paese, uno sviluppo che sia traduce non soltanto in benessere economico, ma anche sociale e culturale. Per questo – prosegue Nicastri – nelle scorse settimane abbiamo aderito al Manifesto promosso dalla fondazione in occasione della convention “Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo”, una chiamata all’azione contro la crisi energetica, un’opportunità di crescita per il Paese, senza rinunciare alla transizione energetica e nell’ottica di un nuovo umanesimo.”