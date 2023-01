Ratzinger non è morto: le teorie del complotto

Pochi giorni fa è giunta la notizia della morte di Benedetto XVI, eppure secondo alcune fake news, il Papa emerito non è morto.

Subito dopo la sua scomparsa sono emerse varie spiegazioni che, nonostante l’irrazionalità e le contraddizioni, hanno acquistato una nota popolarità perché diffuse attraverso i social network, l’inevitabile altoparlante in queste occasioni.

Sono stati diversi i pensieri che hanno prodotto un grande rumore e, conseguentemente, si sono immediatamente diffusi.

Le teorie più virali su ciò che sia accaduto in realtà sono state tre in particolare.

Una delle teorie che ha guadagnato maggiore popolarità è stata la fake news di Ratzinger assassinato. Le informazioni del Vaticano hanno parlato di morte naturale. In realtà, per i più fantasiosi, la morte di Joseph Ratzinger è dovuta ad altre ipotesi e la prima è ricaduta sul suo assassinio, il quale sarebbe stato organizzato da Papa Francesco per liberarsi della sua “scomoda ombra”.

Un’altra delle fake news, in circolazione sui social, è fondata sulla simulazione della morte del Papa. Quindi “l’ultimo Papa”, non è veramente morto, ma il tutto è stato organizzato per finzione. Dunque un inganno e una mera manipolazione, avviati per mostrare il declino fisico del Papa emerito e infine la sua morte simulata.

Uno degli autori di quest’ultima teoria ha affermato: “Non ho prove di tutto questo ma il Papa emerito Benedetto XVI non è morto, perché deve realizzarsi la parte più importante della profezia di Fatima, e altre profezie che segnalano che il Papa muore fuori da Roma, e deve prima confermare teologicamente altre profezie”.

Sui social sono state diffuse altre ipotesi, come la seguente: Benedetto XVI è già morto nel 2019, quindi negli anni successivi è stato sostituito da un’altra persona. Una teoria alquanto fantasiosa per via delle foto diffuse del cadavere e dei funerali, tenuti giovedì a Roma, in Piazza San Pietro.

E’ chiaro che nel mondo dei complotti ogni aspetto venga contestato, ma in questo particolare caso non ci sarebbero ragioni per le quali nascondere un evento naturale come la morte, specie del Papa emerito con una fama mondiale e un’età avanzata. Tuttavia, anche questa notizia ha dimostrato come la fantasia non abbia limiti.