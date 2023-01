Il Minore: retroscena del libro di Harry

Il 10 Gennaio è in uscita il libro Harry, il secondogenito di Re Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer. Nonostante la data di pubblicazione nel Regno Unito sia stata fissata per martedì prossimo, il volume è stato anticipatamente diffuso in Spagna e di conseguenza, il suo contenuto è già di dominio pubblico.

Il libro si intitola “ The Spare” “Il Minore” e contiene tutti i segreti più intimi e reconditi della Royal Family. Difatti il quotidiano britannico The Independent, parla del volume come il principio della “peggiore crisi reale degli ultimi 30 anni”.

All’interno dell’opera, Harry, si esprime senza alcun filtro, descrivendo nei minimi dettagli i traumi vissuti a seguito della morte della madre, il dolore di un’infanzia infelice e i presunti maltrattamenti ricevuti da vari membri della famiglia reale.

A scuotere maggiormente l’opinione pubblica britannica sono state le pagine dedicate a William, dove il principe viene rappresentato come una figura poco benevola ed ai limiti dell’aggressività.

William, seguendo la linea narrativa del testo, avrebbe picchiato Harry, strappandogli anche la catenina dal collo, a seguito di una discussione circa il carattere di Meghan, che il principe ereditario avrebbe descritto come maleducata e troppo sarcastica.

Ad oggi non sono state rilasciate dichiarazioni da parte della Casa Reale, ma il clima a Buckingham Palace è tutt’altro che tranquillo.

Nonostante il silenzio dei reali, le critiche sono arrivate in maniera repentina, ma non solo dall’opinione pubblica, come era fortemente prevedibile, ma anche dai colleghi appartenenti al corpo militare britannico.

Difatti il principe rivela di aver ucciso in Afghanistan 25 talebani. «Non sono argomenti di cui si dovrebbe parlare liberamente», spiega il colonnello Richard Kemp.

In questo senso anche Ben McBean, un veterano che in azione ha perso un braccio e una gamba e che Harry ha più volte definito un eroe, è stato chiaro: «Chiudi la bocca, Harry», ha scritto su Twitter.

Arrivati a questo punto, la domanda che l’opinione pubblica si pone è pressochè univoca: Fino a dove si vuole spingere il principe Harry? La risposta non tarda ad arrivare ed è conferita dal diretto interessato.

Harry difatti ha dichiarato che smetterà di contrapporsi alla famiglia reale nel momento in cui chiederanno pubblicamente scusa a Meghan. E’ quindi evidente che con questi presupposti e le condizioni emesse, l’asse Londra-Montecito sarà protagonista di ulteriori tensioni.