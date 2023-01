Bmw Italia, oltre duemila visitatori per “The Italians’ Touch”

MILANO (ITALPRESS) – La mostra "The Italians' Touch", il racconto delle storie di talento e passione degli italiani che hanno partecipato alla costruzione dei successi del Bmw Group, ha attirato oltre duemila persone che, durante lo scorso mese di dicembre 2022 e l'inizio di gennaio 2023, hanno visitato l'esposizione allestita presso gli spazi della House of Bmw in centro a Milano. La mostra è stata concepita come un omaggio ai tanti talenti italiani che hanno contribuito alla storia dell'azienda e un momento di ispirazione del team di Bmw Italia per affrontare le sfide future e fare la differenza in una fase di profonda trasformazione del mercato, della tecnologia e del modello di business dell'automobile. "Siamo orgogliosi – ha commentato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di Bmw Italia – del grande successo di pubblico e dell'apprezzamento che la mostra ha riscosso nel mese in cui è stata aperta. Oltre duemila persone hanno visitato la nostra House of Bmw per comprendere aspetti della storia della marca nuovi, talvolta sorprendenti e tutti legati all'Italia". "Per noi – ha concluso Di Silvestre – questa iniziativa ha rappresentato un passaggio fondamentale per due aspetti. Da un lato, ci ha fornito un momento di grande ispirazione per poter affrontare le sfide e i profondi cambiamenti che stiamo vivendo con la consapevolezza di poter e voler fare la differenza e dare un importante contributo al Gruppo Bmw, così come sono stati capaci di fare i protagonisti della mostra. Dall'altro ha costituito il modo migliore per concludere l'esperienza della nostra House of Bmw con un altro straordinario successo". La House of BMW di via Verri 10 è stata inaugurata il 7 dicembre 2021 e ha chiuso ufficialmente i battenti lo scorso 6 gennaio 2023. In quattordici mesi di attività ha ospitato oltre 170 iniziative e ha accolto più di 15 mila persone. Pensata come luogo di contatto ed incontro per mettere in relazione tecnologia (Hi-Tech) e un rinnovato umanesimo (Hi-Touch) ha ospitato tantissime attività legate al mondo del design, della moda, della sostenibilità, del food, della cultura e dell'arte. Nata da un'iniziativa completamente italiana, è subito diventata un benchmark sia all'interno del Bmw Group che del mercato italiano. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Gen-23 17:33