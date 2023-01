Le parole profetiche? di Baiardo (VIDEO)

Durante un intervista rilasciata a Massimo Giletti ,risalente a Novembre del 2022, esattamente due mesi fa, Salvatore Boiardo, ex presta nome della famiglia Graviano, aveva rilasciato dichiarazioni molto forti, che ad oggi si possono definire visionarie: «presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?»

All’interno dell’intervista inoltre Giletti aveva ipotizzato ,alla luce delle dichiarazioni di Boiardo che la “famosa trattativa” non è mai realmente finita e mai finirà. La risposta del pentito è stata un secco «si».

Di seguito il video delle rivelazioni shock di Boiardo: