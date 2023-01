Il Video del finto arresto di Greta Thunberg

Durante la giornata di ieri, l’attivista svedese del clima Greta Thunberg è stata fermata ed in seguito portata via di peso da agenti di polizia in tenuta antisommossa.

La Thunberg si trovava presso la miniera di lignite di Garzweiler, dov’era seduta in segno di protesta insieme ad una settantina di altri attivisti.

Difatti l’area tedesca intorno a Luetzerath, in Nordreno-Vestfalia, è stata investita da numerose proteste ecologiche, in quanto il villaggio tedesco sarà destinato a un sito di estrazione di carbone da parte dell’azienda energetica Rwe.

Se inizialmente l’opinione pubblica ha descritto l’attitudine di Greta come forte e coraggiosa, ad oggi qualcosa è decisamente cambiato. Difatti sta diventando virali le riprese antecedenti all’ “arrresto” della Thunberg, ovvero i “fuori onda”, dove l’attivista ride e scherza con i cameraman e le persone a lei circostanti.

Di seguito il video di Greta Thunberg e del presunto arresto: