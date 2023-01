Louvre, un museo a numero chiuso

E’ iniziato tutto con le restrizioni legate alla pandemia. Con la fine del lockdown piano piano i turisti hanno cominciato a viaggiare di nuovo, anche se in numero minore rispetto agli anni precedenti. Bisognava rispettare alcune regole ed evitare il sovraffollamento specie nei luoghi chiusi.

Quando il Museo del Louvre riaprì nel luglio 2020 ufficialmente non limitò gli ingressi ma i visitatori diminuirono anche per alcune restrizioni dei viaggi internazionali.

Oggi che la situazione è migliorata Laurence des Cars, la direttrice del Louvre, ha deciso che verrà reso permanente il limite sugli ingressi al museo introdotto provvisoriamente a giugno 2022.

Si tratta di un numero massimo giornaliero di 30.000 biglietti disponibili per fascia oraria sul sito web del museo e i rimanenti per i visitatori senza prenotazione.

Il Louvre di fatto diventa un museo a numero chiuso.

Le fasce orarie permettono di gestire i flussi ed evitare le lunghe file agli ingressi.

Attualmente sono tre le entrate al Louvre: quella della Piramide, del Carrousel e del passaggio Richelieu e prossimamente è allo studio l’apertura di un quarto accesso sul lato est.

Con il numero limitato si spera in una migliore distribuzione dei visitatori nelle sale anche tramite circuiti segnalati che evitino affollamenti nelle sale più famose, come la Salle des Etats (quella della “Gioconda” per intenderci).

Quindi non si tornerà più ai numeri precedenti con record di visitatori, quando gli ingressi giornalieri arrivavano anche a 45.000

“Dobbiamo uscire dalla cultura dei numeri”, ha dichiarato la direttrice Laurence des Cars, “Ci stiamo impegnando sempre di più per migliorare le condizioni di visita e per continuare a offrire un programma di grande qualità”.

Inoltre questa decisione ha lo scopo anche di garantire migliori condizioni di lavoro per il personale del museo.

E per favorire la visita, il Louvre ha ripristinato la chiusura il venerdì alle 21.45 anzichè alle 18 come gli altri giorni e inoltre è allo studio la possibilità di estendere tutti i giorni (tranne il martedì) l’orario d’apertura alle 19.

Nel 2022 i visitatori sono stati 7,8 milioni, in netto aumento rispetto al 2021, di cui il 30% erano francesi e il 70% stranieri. Il 45% dei visitatori aveva meno di 25 anni, il 60% era alla prima visita.

“I dati positivi per il 2022 sono estremamente incoraggianti- ha detto la direttrice – Spero che i visitatori si divertano a trascorrere il loro tempo al Musée du Louvre.”

E spera anche di attirare i residenti dell’Ile -de-France che sono un po’ sconfortati da un’immagine di un Louvre per i turisti.

La presenza di visitatori per il 2023 è sicuramente in crescita anche per altri siti culturali del Paese e continuerà ad aumentare nel 2024 quando Parigi ospiterà i Giochi Olimpici e si prevedono dieci milioni di turisti.

Sofia Barilari