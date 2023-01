Sanità, Schillaci “Impegno per superare il blocco del turnover”

ROMA (ITALPRESS) – "Il ricorso ai medici a gettone è un fenomeno noto al ministero. Il reiterarsi negli ultimi anni nelle manovre finanziarie di contenimento della spesa ha determinato una grave carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale. Ho allo studio un intervento straordinario e di urgenza e, con interventi di carattere più organico e sistematico, il mio prioritario impegno sarà volto a trovare le risorse necessarie per superare il blocco del turnover". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del Question time alla Camera. "In ogni caso ritengo mio preciso dovere ovviare, con misure di carattere sistematico, agli errori cumulati. In risposta a una proposta da parte del presidente della Conferenza delle Regioni, ho condiviso l'esigenza di istituire un specifico gruppo di lavoro per affrontare insieme la questione della carenza del personale sanitario e il tema dei medici a gettoni", spiega. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb1/sat/red 18-Gen-23 17:30