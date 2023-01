Arriva nuovo Peugeot 3008 hybrid 180

ROMA (ITALPRESS) – Il processo di elettrificazione della gamma del Leone procede spedita e in questo 2023 dove il 100% dei modelli saranno disponibili anche in versione elettrificata, entra a listino una nuova versione plug-in hybrid di 3008. Lo sport utility della Casa del Leone è da oggi ordinabile anche nella nuova versione Hybrid 180 dotata di trazione anteriore. Una versione che va ad affiancarsi al resto dell'offerta ibrida ricaricabile costituita dalla versione hybrid 225 e dalla hybrid4 da 300 CV, quest'ultima dotata di trazione integrale. Il Nuovo 3008 hybrid 180 vanta un powertrain che combina un motore termico a benzina da 1,6L e 150 CV combinato ad una unità elettrica da 110, per una potenza complessiva di 180 CV. È in grado di offrire un ottimo dinamismo al SUV del Leone, come testimoniato dagli 8,7 secondi necessari per accelerare da 0-100 km/h e dalla velocità massima di 215 km/h (ove consentito). La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di cui è dotato, inoltre, gli permette di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 60 km e può comodamente esser ricaricata nel box di casa durante la notte (7,5h) o presso colonnine pubbliche o wallbox in appena 2 ore, sfruttando il caricatore di bordo (OBC) opzionale da 7,4 kW. Già ordinabile, questa nuova motorizzazione è disponibile in due allestimenti, Active Pack e Allure Pack, e ha un prezzo di listino rispettivamente di 47.200 e 49.200 euro chiavi in mano, esattamente 1.500 euro in meno della versione da 225 CV. Contestualmente all'arrivo di questa nuova versione, tutta la gamma di 3008 dotata di cambio automatico EAT8 vede l'arrivo del nuovo selettore cambio ad impulsi e-toggle, lo stesso presente su 308 e Nuova 408. Un'evoluzione tecnologica importante che libera spazio sulla console centrale e rende ancor più immediata la gestione del selettore. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Peugeot- ads/com 19-Gen-23 17:01