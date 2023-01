Bmw Motorrad nel 2022 mette a segno il miglior record di vendite

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bmw Motorrad ha raggiunto le vendite più alte nella sua storia aziendale con 202.895 moto e scooter consegnati ai clienti, con un aumento del +4,4% rispetto all'anno precedente. Rimane anche al primo posto nel segmento globale di moto e scooter premium. "Vorrei esprimere i miei sinceri ringraziamenti ai nostri Clienti in tutto il mondo per la grande fiducia che hanno riposto in noi anche nel 2022. Il risultato record nel 2022 dimostra chiaramente che la nostra attraente gamma di prodotti e il nostro marchio sono molto popolari tra i Clienti. Attendo con grande gioia e fiducia il nostro centenario nel 2023" ha detto Markus Schramm, capo di Bmw Motorrad. La Germania rimane il più grande mercato unico per BMW Motorrad nel 2022 con 24.129 moto e scooter venduti. Con un numero record di 21.223 veicoli consegnati ai Clienti e quindi un aumento del 6,7% rispetto all'anno precedente, la Francia, tra gli altri paesi, ha assicurato un soddisfacente risultato paneuropeo per BMW Motorrad. Dalle fonti UNRAE in Italia Bmw Motorrad ha immatricolato 15.901 unità tra moto e scooter, mantenendo la leadership del mercato di motociclette oltre i 500cc. In questo segmento Bmw Motorrad conquista una quota di mercato pari al 17,2%, valore che sale addirittura al 25,1% se si considera la fascia di motociclette oltre i 750cc, ossia quella fascia di mercato dove Bmw Motorrad è presente con la sua principale gamma di prodotti. La R 1250 GS con 4.062 unità immatricolate si conferma poi la moto più venduta nel mercato oltre 500cc. "Sono soddisfatto e orgoglioso dei prestigiosi risultati ottenuti nel 2022. – dice Alessandro Salimbeni, direttore generale di Bmw Motorrad Italia – Ci confermiamo il brand più amato nel segmento delle moto premium e i nostri prodotti continuano ad essere i più desiderati. La moto del marchio bavarese più venduta è la mitica R 1250 GS, che si conferma la moto di grossa cilindrata più veduta in Italia e questo risultato conferma la forza di questo modello incredibile. La seconda moto Bmw più venduta in Italia è la R 1250 GS Adventure e la terza Bmw più venduta tra le "moto grandi" è la crossover S 1000 XR. Ci tengo anche a sottolineare gli ottimi risultati del nuovo scooter elettrico BMW CE 04 che, lanciato sul mercato il 26 marzo, ha visto 583 pezzi immatricolati nel 2022. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il supporto e la collaborazione della nostra instancabile rete di vendita, a cui va un mio enorme ringraziamento". "I nostri Clienti e Fan possono aspettarsi alcune sorprese nel 2023 in occasione del nostro 100° anniversario. Grandi eventi come i BMW Motorrad Days in estate, grandi novità come la M 1000 R e alcune anteprime mondiali di nuovi modelli renderanno quest'anno molto speciale offrendo molti punti salienti. Un ottimo scenario per il nostro obiettivo di rendere il 2023 un altro anno di successo per BMW Motorrad e sostenere la nostra posizione di leader nel segmento premium" ha dichiarato Stephan Reiff, Head of Sales and Brand, afferma. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Gen-23 15:03