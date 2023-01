Da Iveco e Nikola 100 veicoli elettrici Fcev per GP Joule

TORINO (ITALPRESS) – Nikola Corporation e Iveco hanno annunciato una lettera d'intenti per un ordine di 100 veicoli pesanti Nikola Tre a propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno (Fcev) da parte di GP Joule, fornitore di sistemi per soluzioni energetiche integrate con sede a Reussenkoege, Germania. I Fcev Nikola Tre nella variante europea 6×2 – saranno prodotti dalla joint venture tra Nikola e Iveco Group nel sito creato a Ulm, in Germania. La consegna a GP Joule dei primi 30 Nikola Tre Fcev è prevista entro il 2024. A questa seguirà la consegna dei restanti 70 veicoli nel 2025, con la possibilità per GP Joule di acquisirli attraverso Gate – Green & Advanced Transport Ecosystem, il modello di noleggio di veicoli elettrici all-inclusive di Iveco Group. Iveco fornirà le funzioni essenziali di manutenzione e assistenza e GP Joule metterà i 100 veicoli Nikola a disposizione dei propri clienti nei settori dei trasporti e della logistica. L'ordine è soggetto al successo della richiesta da parte di GP Joule dei finanziamenti KsNI, il programma tedesco per supportare l'acquisizione di veicoli con motorizzazioni alternative e rispettose dell'ambiente. Inoltre, GP Joule e Iveco Group hanno concordato di commercializzare ulteriori FCEV ai clienti in Europa a partire dal 2026. GP Joule fornirà loro idrogeno verde al 100% nella propria rete di stazioni di rifornimento di idrogeno. Simone Olivati, president Financial Services Iveco Group, ha commentato: "Siamo molto soddisfatti della scelta di GP Joule: con questo accordo grazie al nostro innovativo modello di noleggio Gate, porteremo la mobilità a idrogeno ai clienti in Germania e progrediremo nella decarbonizzazione del trasporto merci su strada. Gate è pensato persoddisfare le esigenze dei clienti di veicoli commerciali elettrici a batteria e a celle a combustibile a idrogeno, inizialmente servendo entrambi i marchi Iveco e Nikola. L'accordo è un'opportunità per iniziare a offrire il nostro servizio completo basato su una formula pay-per-use che consentirà ai clienti di accedere alle propulsioni del futuro". (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Iveco- ads/com 23-Gen-23 13:37