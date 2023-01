Aqua Film Festival: il 28 febbraio e il 21 marzo 2023 scadono i termini per i bandi a iscrizione

Si tiene a Roma e su Mymovies dal 20 al 23 aprile 2023 la settima edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua organizzata dall’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA. Il festival, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori, bellezza e per stimolare una maggiore consapevolezza, scoprendo anche nuovi talenti cinematografici nel campo dell’audiovisivo. Proiezioni di film e grandi storie legate alla sostenibilità ambientale del festival diretto e fondato da Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua.

Il bando – sempre a iscrizione gratuita – per concorrere alle selezioni e per inviare le proprie opere scade il 28 febbraio 2023. Il regolamento integrale è sul sito https://aquafilmfestival.org/il-concorso/bando-e-regolamento/

Di seguito le diverse sezioni per cui è possibile inviare gratuitamente i corti ed i cortini:

CONCORSO UFFICIALE AQUA FILM FESTIVAL

Corti di massimo 25 minuti

Cortini di massimo 3 minuti (titoli di coda non compresi) Due i concorsi che scadono invece il 21 marzo 2023

CONCORSO AQUA & STUDENTS – National/International

Grazie alla collaborazione intrapresa con le Scuole e con le Università, abbiamo aperto un concorso parallelo a quello ufficiale, denominato AQUA & STUDENTS, che avrà come protagonisti cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi di scuole ed università di tutto il mondo. I cortini potranno essere realizzati con smartphone e dovranno avere come protagonista assoluta L’ACQUA in tutte le sue forme e funzionalità. Per tutti quelli che vorranno iscriversi al Concorso AQUA & STUDENTS è necessario compilare l’entry form dedicato. Termine ultimo per la consegna: 21 marzo 2023