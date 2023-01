La Brexit del principe Harry: addio alla famiglia reale inglese

10/01/2023, questa la nuova data da inserire nel calendario nero di Buckingham palace.

Il Principe Harry, attraverso la pubblicazione della sua prima biografia dal titolo SPARE -Il minore- taglia, una volta per tutte, il cordone ombelicale con la sua famiglia d’origine. Astio che dura ormai da anni, già dal 2018 forse, e che vede come protagonisti il secondogenito dell’attuale Re Carlo e della povera Lady D, e la famiglia reale Inglese.

Biografia alquanto pragmatica, considerando la schiettezza con la quale il “Rosso d’Inghilterra” ha chiamato in causa, nella buona e nella cattiva sorte -più nella cattiva-, la sua famiglia d’origine. In realtà la domanda che i lettori si pongono non è tanto come, bensì perché l’abbia fatto.

C’è chi parla di “sindrome del principe non ereditario”, trascurato dalla famiglia reale e invidioso del primogenito William. Effettivamente il giovane Harry sarebbe quinto in linea di successione al trono d’Inghilterra, al contrario del fratello William, il quale è primo.

D’altra parte però la “corrente anti-Meghan” sembra insinuare che, dietro a tutto ciò, ci sia lo zampino della giovane moglie, nonché madre dei suoi due figli: Meghan Markle. Donna molto intelligente e che, secondo alcuni, non si sarebbe fatta sfuggire l’occasione per allontanare il marito dalla famiglia Reale. D’altronde è noto a tutti quanto, l’ex attrice statunitense, non sia mai stata molto apprezzata a palazzo, al contrario invece della cognata Kate sulla quale, le critiche da parte di Harry non si sono fatte attendere.

Tutte supposizioni, i veri motivi probabilmente non li sapremo mai. Il fatto certo è che sicuramente, il secondogenito, ha smosso un’onda mediatica non indifferente e che lo porterà lontano da Londra per un bel pò di tempo… ma chissà, forse mamma Diana sarebbe contenta!

Francesca Pandolfi