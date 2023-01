China Room del Politecnico di Torino, in arrivo tre nuovi libri

Tre nuovi libri pubblicati dalla d indagano e illustrano processi di urbanizzazione, progetti emblematici e industrie culturali e creative. I libri consentono di osservare fenomeni, spesso a velocità accelerata, che enfatizzano comportamenti globali. In questo senso, i ricercatori di China Room hanno guardato alla Cina come a un laboratorio in espansione dove è possibile testare precise domande scientifiche.

I lettori possono fare un viaggio approfondito all’interno di processi multi-scala e multi-attori, dove la trasformazione spaziale è una costante notevole. I tre libri dimostrano quanto il contesto cinese presenti condizioni limite, capaci di stimolare attenzione, sperimentazione e forme particolari di creatività. I tre volumi raccontano luoghi e dinamiche, riflessioni e strategie: le grandi fotografie a colori ritraggono scenari d’impatto, mentre schemi e diagrammi (ancora più dei progetti) cercano un’interpretazione del dato fisico-spaziale. Senza evidentemente mai poter penetrare in profondità gli aspetti socio-politici.

Ma l’interesse principale è esattamente nella costruzione di un racconto proprio perché ancora, paradossalmente, esotico o comunque straniante: le grandi pianure centrali tra fiumi, nuove città e infrastrutture, il percorso di concretizzazione di un progetto di recupero (tra 2017 e 2019) nell’area industriale di Shougang a Pechino, le sequenze di recenti trasformazioni verso usi culturali e creativi che stanno modificando molti paesaggi urbani.

Leonardo Ramondetti, The Enriched Field: Urbanising the Central Plains of China, Birkhäuser, 2022

Michele Bonino, Edoardo Bruno, Alessandro Armando, Giovanni Durbiano, The Story of a Section. Designing the Shougang Oxygen, ORO Press, 2022

Maria Paola Repellino,Fun Mill. The Architecture of Creative Industry in Contemporary China, ORO Press, 2022

Cos’è la China Room

Istituita nel 2016, all’interno del China Center del Politecnico di Torino che coordina, promuove e facilita le relazioni con la Cina nei settori dell’insegnamento, della ricerca e della consulenza. La China Room è un centro di ricerca nel campo dell’architettura e degli studi urbani che si occupa dei processi di urbanizzazione cinesi e della loro influenza e impatto globale con un approccio multidisciplinare. Le sue attività di ricerca, con una posizione aperta alle collaborazioni internazionali, hanno l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con le università cinesi e con gli studiosi di tutto il mondo che si occupano dello studio dei processi di urbanizzazione cinesi e dei loro impatti a livello mondiale. China Room mira a diventare un polo attivo di competenze e, allo stesso tempo, un archivio di informazioni da condividere con altri ricercatori, fornendo input per l’avanzamento della conoscenza e della comprensione reciproca.