Testa (segretario Flaei-Cisl): E-distribuzione, 1250 nuove assunzioni

Siglato la sera del 2 febbraio un fondamentale accordo tra e-distribuzione (Gruppo Enel) e le Segreterie Nazionali di FLAEI Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil. 1.250 nuove assunzioni nei prossimi dodici mesi, gran parte delle quali saranno effettuate entro aprile 2023.

Per Amedeo Testa, Segretario Generale della FLAEI Cisl “queste assunzioni rafforzeranno gli organici dell’Azienda che esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica nell’85% del territorio italiano e permetteranno di erogare un migliore servizio ai cittadini”.

“Un accordo concluso felicemente dopo una lunga trattativa”, ha proseguito il Segretario, “grazie al coinvolgimento attivo delle strutture sindacali regionali che hanno rappresentato le difficoltà presenti nei territori e contribuito alla ricerca delle soluzioni. Ora gli investimenti previsti dal PNRR nella rete di distribuzione elettrica potranno essere tradotti in un beneficio per le nostre comunità”.

“Sono convinto”, ha aggiunto Amedeo Testa, “che con Enel continueremo a lavorare in questa direzione, nel segno della partecipazione, per essere protagonisti e responsabili nell’interesse del Paese e, per dare le giuste risposte ai lavoratori, veri protagonisti di questa transizione”. “Mi sembra evidente” – ha concluso il Segretario – che Enel sia sempre più consapevole del suo ruolo guida, all’interno di sfide decisive che riguardano il futuro energetico della nazione”.