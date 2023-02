Chi è Romina Pierdomenico, la fidanzata 30enne di Ezio Greggio

È ormai diventata tra le storie più chiacchierate d’Italia quella tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Il motivo dello scalpore, nonostante la storia tra i due vada avanti ormai da tempo, è uno: la notevole differenza d’età.

Difatti Greggio e la Pierdomenico, in termini di età, contano quasi 40 anni di differenza. Fino ad oggi, per questa motivazione, hanno sempre scelto la via della discrezionalità per ciò che concerne la loro relazione, ma da poco hanno deciso di uscire allo scoperto.

Difatti, durante l’ultima puntata di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, hanno deciso di raccontare, per la prima volta la loro storia. Il primo incontro è stato al Montecarlo Film Festival, di cui lui era direttore artistico. Greggio l’ha corteggiata via messaggio.

Poi il primo appuntamento. I due hanno inoltre raccontato il loro incontro puramente casuale il giorno antecedente della loro prima uscita. Quello, ad avviso della coppia, è stato il segno che ha fatto capire ad entrambi di essere fatti l’uno per l’altra:”La corteggio tutt’ora”, afferma il conduttore” anche perché c’è una grossa differenza d’età e mi devo dare da fare.Le ho detto che se un mattino mi sveglio e non la riconosco lei ha il diritto di far finta di niente e andarsene”, aggiunge con la sua solita ironia. La scherzosità di Greggio non ha però risparmiato la coppia da pregiudizi e critiche.

Difatti la Pierdomenico, in particolare modo nell’ultimo periodo, è stata il bersaglio preferito dei sempre presenti leoni da tastiera. Gli haters sostengono che la compagna di Greggio stia con il conduttore, non per amore ma per interessi economici e lavorativi.

Difatti la Pierdomenico, dopo anni di gavetta tra reality e spot pubblicitari, è riuscita, forse anche grazie al compagno, a realizzarsi come conduttrice televisiva. In questo senso, tra le ultime offese indirizzate alla coppia,una si è presentata come particolarmente grave.

Un gruppo di haters, con del palese sarcasmo, hanno parlato non certamente di amore a prima vista, ma di “amore a prima visa”. Davanti a un tale affronto la risposta della Pierdomenico è stata repentina: “Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo. Questo per me è il vero amore”.