Gli Usa nel pallone… cinese

Giustizia è fatta, il pallone spia cinese è stato abbattuto! Si alzato in volo un caccia americano F 22 e ha sparato un missile contro l’intrusivo oggetto volante al largo della costa della Carolina del Sud, tirandolo giù, con grande soddisfazione di Biden e del Pentagono. Sembra la trama di un film di Hollywood e invece no, si tratta di una vicenda maledettamente seria, che rischia di scatenare un vero e proprio incidente internazionale.

Che cosa è successo veramente? Lo Speciale, come di consueto vuole vederci chiaro.

La ricostruzione dei fatti.

Qualche giorno fa sui cieli del Nord America è stato avvistato un pallone aerostatico, che volava ad un’altezza superiore a quella dei normali voli aerei. Il pallone aveva sorvolato l’Alaska, il Canada e, poi, attraversato il territorio degli Stati Uniti fino alla costa atlantica. Il governo Usa ha subito definito l’oggetto volante “un pallone spia cinese”. Poiché la Cina ha spedito il pallone sul territorio statunitense, per spiare i siti nucleari e le installazioni militari, il Segretario di Stato Antony Blinken ha annullato la sua visita a Pechino ed espresso vivaci proteste per la palese violazione della sovranità Usa da parte della Cina. Del tutto diversa la versione cinese. Pechino ha infatti ammesso che un pallone aerostatico cinese stava sorvolando il Nord America, ma ha precisato che il pallone, sfuggito al controllo per forti venti occidentali, era comunque destinato allo studio dell’atmosfera e non allo spionaggio. Il 4 febbraio, al largo della costa del South Carolina, un caccia stealth statunitense ha abbattuto il pallone. Le autorità cinesi hanno protestato per l’abbattimento, minacciando per rappresaglia di abbattere un satellite americano in orbita nell’atmosfera terrestre.

Si è trattato di un caso di spionaggio oppure l’episodio è stato montato ad arte? E’ sufficiente una breve riflessione per stabilire che si è trattato di una montatura.

La Cina Popolare non è la “repubblica delle banane”, ma un paese tecnologicamente avanzato, specialmente nel campo dell’industria aerospaziale. Quanto, poi, ai dispositivi elettronici, la Cina non è seconda a nessuno. La Cina, come d’altronde gli Usa, La Federazione Russa e altre potenze mondiali, esercita la sua attività di spionaggio mediante i satelliti inviati nell’orbita terrestre. Questi oggetti sono dotati di strumenti così sensibili che possono fotografare oggetti di minime dimensioni in ogni punto del globo. Che necessità avrebbe avuto la Cina di inviare nei cieli degli Stati Uniti un pallone grande come uno scuola bus e visibile persino ad occhio nudo? Giusto per dire agli americani: “siamo noi che vi stiamo spiando!”. Francamente assurdo e anche un po’ ridicolo. Probabilmente questo caso è stato pompato dai media di tutto il mondo, in quanto il deep state americano non vuole la distensione con la Cina Popolare.