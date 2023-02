Sanremo 2023: tra retroscena e gossip

E’ tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023 e il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Ma con il Festival di Sanremo, ormai alle porte, naturalmente sono iniziati anche gli immancabili retroscena e i gossip sui partecipanti della competizione canora.

Un grande clamore è dovuto ad una delle canzoni in gara a Sanremo, che è stata rivelata prima del previsto, quella di Gianluca Grignani. Il sito Mowmag avrebbe diffuso un video in cui si sentirebbe l’incipit della seconda strofa della canzone presentata dal cantante: “Quando ti manca il fiato”. Lo spoiler è stato commesso dal critico, Gian Paolo Serino, che durante una diretta Facebook ha fatto ascoltare 3 minuti della canzone di Grignani, con cui ha lavorato alla stesura della canzone, sebbene poi il cantante l’abbia modificata. Potrebbe essere stato un tentativo di sabotare Grignani prima dell’esibizione canora? Fortunatamente per il cantante non sembrerebbe esserci il rischio di squalifica, dato che, come riportano fonti vicine alla Rai, “lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del Festival la partecipazione dell’artista“.

Anche per la cantante Madame, non è andato tutto a gonfie vele. Innanzitutto, la cantante si è vista costretta a cambiare il titolo della canzone, “per evitare critiche” e, per non farsi mancare nulla, è poi finita al centro di diverse polemiche per l’accusa del finto greenpass. Come risposta alle accuse, la cantante ha confessato di non essersi vaccinata perché “nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale”. Nonostante le numerose critiche ricevute, Amadeus, in quanto direttore artistico del Festival, si è pronunciato riguardo alla faccenda e ha sottolineato che, per lui, “Madame è destinata a rimanere in gara”.

I gossip però non sono finiti, ma sono continuati in ambito amoroso.

Tra i cantanti in gara a Sanremo c’è anche Shari, approdata direttamente dalla sezione “Giovani”. La cantante in realtà è già conosciuta per le sue prime canzoni, tra cui un duetto con Benji e Fede. Sul palco dell’Ariston, Shari, ha deciso di presentare il brano “Egoista” e, a riguardo, ci sono state alcune curiosità interessanti che hanno decisamente catturato l’attenzione. Infatti la cantante avrebbe un flirt, se non una vera e propria relazione, con il celebre rapper Salmo. I due cantanti, prima di tutto, sono legati da uno stretto rapporto lavorativo. Inoltre, il rapper è pronto ad accompagnarla sul palco dell’Ariston, figurativamente e non, perché è presente tra gli autori del brano, oltre a esserne il produttore. La coppia è stata poi vista insieme diverse volte sui social, dove gli artisti hanno dato qualche spoiler sulla loro vita sentimentale. Secondo le storie di Instagram, i due hanno passato le vacanze insieme, la scorsa estate in spiaggia in Sardegna, mentre intorno alla fine dell’anno a Dubai. Dai diretti interessati non sembrano essere arrivate né conferme né smentite.

Se il Festival di Sanremo ha da sempre costituito il palco perfetto per la musica, nel 2023 è diventato anche il luogo ideale per esprimere e condividere l’amore, in ogni suo genere, espressione e forma.