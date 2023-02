Claudio Calì presenta “Comunico, dunque sono (forse)

Claudio Calì, esperto in Comunicazione e formatore, presenta martedì 7 Febbraio alle ore 21:00 una serata divulgativa dal titolo “Comunico, dunque sono (forse). Ridere ci fa bene e lo scopriremo solo ridendo“, nell’elegante contesto dell’OFF/OFF Theatre di Roma, sul tema dell’importanza terapeutica della risata. La scienza ci dice che ridere fa bene al corpo e alla mente. C’è poi l’aspetto della condivisione, della complicità, del senso di appartenenza che la risata crea tra noi. Ecco perché è importante potenziare il nostro senso dell’umorismo, allenandolo con una maggiore consapevolezza su cosa ci fa ridere e perché ci fa ridere. Questo sarà il cuore della serata di presentazione dell’approccio proposto da Claudio Calì, appassionato di gelotologia, in cui il pubblico verrà invitato alla condivisione, divertendosi e ovviamente ridendo. Perché il buonumore, è la porta della felicità!

Claudio Calì

Si occupa da anni di relazioni pubbliche e comunicazione. In questo ambito è docente di corsi specifici e collabora con ordini professionali, istituti scolastici, aziende private e pubbliche, anche tramite consulenze individuali. Tiene inoltre corsi di comunicazione nell’ambito della sicurezza negli ambienti di lavoro (aggiornamenti e abilitazioni di legge), affrontando i temi del tecnostress, della comunicazione persuasiva e del benessere organizzativo. Partendo dall’intelligenza emotiva e operando anche sulle motivazioni, affronta i temi della leadership, il public speaking, il team building, la gestione efficace delle relazioni personali e professionali, la prevenzione e gestione dei conflitti e, per le aziende, il rapporto con gli stakeholders. Negli enti privati e pubblici interviene anche nel contesto della comunicazione interna per migliorarne il clima lavorativo e al fine di potenziare il benessere organizzativo. È ideatore, produttore e conduttore di eventi e programmi televisivi, anche per la Rai e per Sky. È appassionato di gelotologia, la scienza che studia gli effetti sociali e terapeutici della risata.

Foto di @FedericoGuberti