Needle Spiking, le nuove punture che spaventano le feste europee

Il fenomeno del needle spiking, o meglio delle “punture selvagge”, sta spaventosamente crescendo nei locali francesi, britannici e olandesi. Queste punture avvengono spesso contro ragazze sole o in piccoli gruppi attraverso una siringa con dentro le cosiddette droghe dello stupro, che stordiscono le vittime fino alla perdita della memoria.

Nel corso degli ultimi anni sono state innumerevoli le notizie sconvolgenti su persone drogate durante feste o serate in discoteca. La droga, solitamente, viene introdotta nel cocktail della vittima in un momento di distrazione. Bastano veramente pochi sorsi poiché la droga faccia effetto, con la maggior parte delle vittime che non ricorda nulla dopo quel momento o che perde direttamente i sensi. Le vittime di questo crimine sono le ragazze in particolare, le quali hanno dunque iniziato ad essere molto più attente a non lasciare il drink incustodito o nelle mani di sconosciuti.

Il needle spiking, sviluppato in particolar modo nei locali inglesi, e poi diffuso in tutta Europa, rappresenta l’evoluzione di questo fenomeno, sempre più preoccupante, nelle capitali europee e mondiali.

Le vittime, nella maggior parte dei casi, raccontano di aver sentito un leggero pizzico per poi iniziare a sentirsi male, incapaci di muoversi, per poi risvegliarsi in ospedale

La pericolosità di questo nuovo sistema non è solamente legato alla paura di essere involontariamente drogati, con ripercussioni sulla saluta e possibilità di venire derubati o, molto spesso, violentati. A questi timori si aggiungono quelli legati alle malattie come l’HIV, l’epatite B o C, che si trasmettono tramite scambi di sangue. Dunque le forze dell’ordine si trovano in grande difficoltà nell’individuazione e nell’accertamento dei casi. Infatti, le vittime non si accorgono di nulla fino all’inizio dei sintomi e le siringhe vengono immediatamente buttate o nascoste per rendere impossibile qualsiasi tipo di rintracciamento.

Il fenomeno, fortunatamente, ancora non si è diffuso in Italia, anche se le prime segnalazioni sono arrivate da una serie di locali della vita notturna romana e milanese.

Riccardo Maria Losacco