Muschio Selvaggio a Sanremo per tutto il festival: è polemica

Il famosissimo “Muschio Selvaggio” è un podcast di intrattenimento trasversale multiplatform ideato, circa 3 anni fa, da due personalità molto amate ed apprezzate dal popolo di Instagram: Fedez e Luis Sal.

Lo scorso mercoledì 1 febbraio, lo stesso Fedez con un video postato sui social, ha annunciato che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo per tutta la durata del festival. Pochi giorni dopo infatti, in un’intervista al Tg2, i due hanno rivelato che Marco Mengoni sarà il primo ospite -fra i cantanti in gara- ad essere intervistato.

La notizia -alquanto inaspettata- ha lasciato a bocca aperta i fan dei Ferragnez i quali, se dotati della giusta astuzia e tenacia, riusciranno ad accaparrarsi un selfie sia con Fedez che con la Ferragni -e chissà magari anche con Leo e Vitto-. Infatti è noto già da tempo che la stessa Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del festival durante la prima e l’ultima puntata. In realtà è proprio quest’ultimo particolare a far scattare numerose polemiche.

A questo proposito ci sono idee contrastanti. C’è chi sia affida al “principio della buona fede”, affermando che sia un semplice caso la presenza simultanea dei due coniugi a Sanremo e la partecipazione, decisa dalla Rai, di Muschio Selvaggio al festival.

C’è chi invece chiama di nuovo in causa quel discorso fatto dallo stesso Fedez durante il concerto del 1 maggio 2021, dove accusava la Rai di volerlo censurare. Spiacevole divergenza, non passata inosservata, che fa riflettere qualcuno sulla spontanea convocazione del Podcast, da parte della stessa Rai, addirittura al festival di Sanremo.

Si sta forse insinuando che la Ferragni abbia spinto, se così vogliamo dire, per la presenza del podcast ad un evento nazionale che attira milioni di telespettatori? Non si sa, forse i sostenitori di queste polemiche sono soltanto haters o forse… ci hanno visto lungo.

Francesca Pandolfi