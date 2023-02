Suzuki presenta la nuova Across Plug-in

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki, a poco più di due anni di distanza dal lancio di Across Plug-in, aggiorna la sua ammiraglia di gamma, "elettrica sempre e ibrida quando serve" con tutto di serie. I tecnici di Hamamatsu si sono concentrati sull'evoluzione dell'interfaccia uomo-macchina, a cominciare dalla nuova strumentazione digitale da 12,3" e dall'upgrade del sistema di infotainment con nuovo touchscreen da 10,5". Grazie alle nuove introduzioni, il pilota può consultare le informazioni in modo chiaro e immediato, godendo di una connettività avanzata per ogni tipo di device personale e contando sulla sicurezza grazie all'aggiornamento del sistema di comunicazione d'emergenza eCall. Infine, la dotazione completa come da filosofia "tutto di serie" della nuova ACROSS Plug-in comprende un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con cavo Mennekes tipo 2. Questo consente di dimezzare i tempi di ricarica alle colonnine pubbliche e, unito ad un'autonomia record di 98 km di percorrenza in modalità elettrica (secondo i più severi standard di omologazione WLTP nel ciclo urbano), rende di fatto possibile viaggiare ancor più frequentemente a zero emissioni, nel massimo rispetto dell'ambiente. Con queste caratteristiche tecniche, ACROSS Plug-in è un'auto elettrica sempre e ibrida quando serve. Across Plug-in è ora equipaggiata con un nuovo cockpit completamente digitale da 12,3" ad alta definizione le cui schermate hanno un'inedita grafica tridimensionale che esalta la leggibilità del quadro. La nuova organizzazione della strumentazione permette all'utente di controllare le informazioni in modo rapido e intuitivo e di mantenere la massima concentrazione alla guida. Il guidatore può scegliere di personalizzare fino a 3 diversi layout di visualizzazione, in relazione anche alla modalità selezionata per il sistema ibrido: EV Mode: la marcia è 100% elettrica; HV Mode: il sistema gestisce il motore termico e quelli elettrici in modo ibrido, ottimizzando i consumi e la progressività dell'erogazione della coppia. Auto EV/HV mode: il sistema scegli automaticamente la modalità più conveniente, privilegiando sempre quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico. CHG Mode: consente infine di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico. È possibile, inoltre, visualizzare 4 differenti design del cockpit digitale correlati alle 4 Driving Mode disponibili: Normal, per la mobilità quotidiana; Eco per ottimizzare al meglio i consumi; Sport per avere prestazioni top e una risposta ancora più pronta dello sterzo; Trail: per assicurare il miglior grip su superfici scivolose. Il display centrale da 10,5" introduce grafiche chiare, nitide e reattive, a vantaggio di una consultazione veloce e puntuale. La navigazione all'interno dei menù e l'azionamento dei comandi non sono mai fonte di distrazione e seguono logiche semplici, simili a quelle dei tablet e degli smartphone di uso comune. E a proposito di connettività con i device personali, il nuovo infotainment è dotato del sistema MirrorLink®, Android Auto® ed Apple CarPlay®, da ora anche in modalità wireless che, in aggiunta al caricatore wireless per smartphone, sempre di serie, comporta notevoli vantaggi in termini di praticità a bordo ed utilizzo. Nella dotazione di serie di nuova Across Plug-in debutta un nuovo caricatore di bordo da 7 kW con incluso cavo Mennekes tipo 2, che consente di allacciarsi alle wall-box domestiche o alle colonnine di ricarica pubbliche. Il suo impiego riduce di circa il 50% i tempi di ricarica della batteria da 18,1 kWh, consentendo di ripristinare totalmente l'efficienza degli accumulatori in meno di tre ore presso le postazioni con corrente alternata fino a 32° assicurando un' autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città e 75 km nel ciclo misto di omologazione WLTP. La maggiore velocità di ricarica permette, in altri termini, di utilizzare più spesso l'auto in modalità zero emissioni, nel massimo rispetto dell'ambiente. Grazie a un nuovo posizionamento del microfono, le chiamate di emergenza, gestite dal sistema eCall, possono avvenire con una maggiore qualità audio. Ciò garantisce la possibilità di aver uno scambio di messaggi più chiari, con evidenti riflessi positivi sulla sicurezza e, nelle situazioni più delicate, come in caso di incidente, sul tempestivo invio dei soccorsi. La nuova Across Plug-in è ordinabile presso le rete ufficiale Suzuki al prezzo di listino di 55.400 Euro (prezzo chiavi in mano, IPT e PFU esclusa), invariato rispetto alla versione precedente. Sempre di serie incluso nel prezzo di listino, i clienti possono scegliere tra sei diversi colori, tutti metallizzati: Bianco, Nero, Blu, Rosso, Argento, Grigio. Con emissioni di CO2 pari a soli 22 g/km, nuova ACROSS Plug-in beneficia anche degli incentivi statali previsti per le auto a basso impatto ambientale. Rientrando nella fascia che va dai 21 ai 60 g/km, gode di un ecobonus di 4.000 o di 2.000 Euro a seconda se l'acquisto avvenga con o senza la contestuale rottamazione di una vecchia auto con omologazione Euro 4 o inferiore. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Feb-23 15:32