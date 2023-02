Bmw presenta le rinnovate X5 e X6

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bmw presenta le due nuove edizioni ampiamente aggiornate dei suoi Sports Activity Vehicle (SAV) e Sports Activity Coupé (SAC) di successo per il segmento di lusso. La nuova X5 e la nuova X6 sottolineano la loro eleganza e la loro sicurezza grazie a specifiche revisioni di design e ad ampliamenti dei propri equipaggiamenti standard. La rinnovata gamma di propulsori comprende nuovi motori a combustione, un sistema ibrido plug-in di ultima generazione per la BMW X5 xDrive50e e la tecnologia mild hybrid a 48V per tutti gli altri modelli. All'avanguardia sono anche i nuovi sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati e il sistema operativo completamente digitale iDrive con BMW Curved Display basato sul BMW Operating System 8. Foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Feb-23 15:58