Pd, Bonaccini in testa con 49,11%: segue Schlein con 37%

(Adnkronos) – Bonaccini in testa con 11.997 voti, pari al 49,11%; seguono Schlein con 9.038 voti, pari al 37%; Cuperlo con 2.070 voti, pari all’8,47%; De Micheli con 1.322 voti, pari al 5,41%. Sono i dati aggiornati dalla Commissione nazionale per il Congresso del Pd e provenienti dalle commissioni provinciali. Hanno votato 24.518 iscritti.

La Commissione nazionale per il Congresso del Pd ha inoltre comunicato anche che è utilizzabile dagli italiani all’estero la piattaforma per votare on line pre registrandosi da oggi e fino alle ore 14 del 18 febbraio sul sito www.primariepd2023.it