Sanità: boom di presenze di aziende italiane del dentale all’AEEDC 2023

Quest’anno sono quasi cento le aziende italiane del dentale che partecipano ad AEEDC Dubai 2023 che si è aperta nel World Trade Center della capitale emiratina.

È un balzo in avanti in termini di numeri e di qualità che testimonia l’interesse crescente delle eccellenze del nostro Paese nel settore del dentale per il grande mercato del Golfo Persico, del Medio Oriente e del Nord Africa che è in continua espansione. E l’evento di Dubai, in collaborazione con l’agenzia ICE e UNIDI – fino al 9 febbraio – rappresenta un importante palcoscenico.

Anche quest’anno l’italiana Infodent International di Baldo Pipitone è presente a Dubai e supporta molte delle aziende italiane nel quadro della sua attività di consulting per favorire la ricerca di nuovi clienti e di nuove partnership. Tra le novità italiane a Dubai merita un’attenzione particolare Cefla, una realtà aziendale composta da Business Unit, ciascuna con la propria storia fatta di successi e di prodotti, di processi e di innovazioni.

Del gruppo Cefla fanno parte le aziende Anthos, Castellini, Stern Weber, MyRay, Mocom, NewTom e Biosafin che presentano un importante restyling dei riuniti dentali con significative novità tecnologiche. Una tra tutte: nuove macchine di alto livello che possono comunicare vocalmente con l’operatore. Questa tecnologia – prima nel suo genere nel settore dentale – sarà molto utile dal punto di vista igienico riducendo al minimo la possibilità di contaminazione sui riuniti poiché il dentista potrà comandare la macchina senza bisogno di toccarla.

Dubai rimane la porta di accesso per tutte quelle aziende che vogliono lavorare in una regione che non è soltanto un ricco polo commerciale, soprattutto grazie alle risorse del settore energetico, ma sta diventando anche una importante meta turistica internazionale con servizi all’avanguardia anche nel campo della medicina.

Infodent International di Baldo Pipitone conosce quest’area da decenni e ha già annunciato che sarà presente a Dubai anche nel 2024, alla prossima edizione di AEEDC, che si annuncia un’occasione importante per rafforzare nell’area la penetrazione delle eccellenze italiane del settore del dentale.