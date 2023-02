(Adnkronos) – Un piano straordinario di assunzioni, con Ferrovie dello Stato, “per arrivare fino a 1500 uomini e donne per la vigilanza nelle stazioni e sui treni. Io sto lavorando da ministro perché ci sia continuità. 1500 uomini non fanno i miracoli ma meglio averne 1500 sui treni e nelle stazioni a garantire la sicurezza che non averne”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete 4.