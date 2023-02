FantaSanremo: il gioco del Festival fa il botto

Ieri sera si è aperto il sipario dell’Ariston e il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo è ufficialmente terminato.

Il Festival ha previsto un’ iniziativa nuova e speciale, il FantaSanremo, che ha costituito la chiave per riuscire a riconquistare il pubblico giovane che per alcuni anni si è allontanato dal Festival di Sanremo. Questa idea si è dimostrata vincente, perché ha portato a un vero e proprio boom di utenti registrati sulla piattaforma, con circa due milioni di squadre e novecentomila iscritti.

Il gioco, totalmente gratuito, è nato come una semplice goliardata fra amici e, con estrema sorpresa anche per i suoi ideatori, si è trasformato, in poco tempo, in un fenomeno virale, trasferendosi per questa edizione dal bar di Porto Sant’Elpidio, in cui ha avuto origine, al Palafiori della città di Sanremo. Ma se nel 2020 era poco più che “un gioco tra amici” e frequentatori del posto, poi, nel 2021, è diventato qualcosa di molto più grande ed è sbarcato online, mentre nel 2023 è diventato un vero e proprio must del Festival di Sanremo.

Ma come funziona FantaSanremo?

Il regolamento è molto semplice: con l’iscrizione è stabilito un budget di cento Baudi, la valuta Sanremese in onore del mitico Pippo Baudo, che ha condotto consecutivamente cinque edizioni, dal 1992 al 1996. Attraverso il budget prefissato, occorre comporre una squadra con cinque degli artisti in gara e, dalla prima serata all’ultima, le performance dei concorrenti in squadra sono fondamentali per accumulare i punti e infine vincere la graduatoria. Uno dei concorrenti, scelto come capitano, nell’ultima sera è destinato ad avere i “bonus” e i “malus”, previsti nel regolamento, raddoppiati. Lo scopo del gioco è quello di rendere ancora più emozionante le esibizioni canore e lo stesso Festival, ma con un incentivo in più: il divertimento e lo spirito di sfida.

Già durante la prima serata di Sanremo 2023, gli artisti visti sul palco dell’Ariston non si sono tirati indietro, dandosi parecchio da fare per guadagnare più punti possibili in modo da arrivare primi nella classifica finale dove, lo scorso anno, a trionfare è stata Emma Marrone, seguita da Dargen D’Amico e Tananai, oggi eletto il cantante più gettonato al Fantasanremo 2023.

Tananai, ieri sera si è esibito sul palco dell’Ariston con l’inedito “Tango”. Ad oggi, l’artista vanta oltre 1,1 milioni di preferenze su 4 milioni di squadre, il che significa che il pubblico di Sanremo ha grande fiducia in lui, perché si è dimostrato già lo scorso anno parecchio competitivo per quanto riguarda il Fantasanremo e, quest’anno, potrebbe regalare tante altre soddisfazioni per portare al suo team una buona quantità di punti. Qualche esempio? Presentarsi sul palco con gli occhiali da sole (+5 pt), sottrarre una borsetta o un effetto personale a un membro del pubblico (+20 pt), indossare una maschera (+10 pt).

Ma ce ne sono molti altri, tra “bonus” e “malus”, che sono spiegati nell’apposito regolamento: https://app.fantasanremo.com/regolamento

Il gioco, diventando sempre più grande e diffuso, ha iniziato a stringere poi collaborazioni e accogliere sponsor che si sono inseriti secondo il vero spirito del FantaSanremo. Marchi come Crodino, Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne in veste di sponsor e 3Bee, il partner dedicato alla sostenibilità, hanno creato una lega pubblica, a cui è possibile partecipare liberamente. Inoltre sono previsti dei Bonus Premium riferiti ai relativi marchi, ma senza citare o fare pubblicità esplicita. Ad esempio, un Bonus Premium di Lavazza ha previsto che sono assegnati 5 punti all’artista che è destinato ad esibirsi dopo la mezzanotte. Oppure, se un artista ha portato con sé un ukulele sul palco, oltre ai 20 punti assegnati alla squadra, FantaSanremo è disposto a donare strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole, supportate da ActionAid nella comunità di Kathonzweni, in Kenya. Mentre, nel caso di dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale oltre ai 10 punti e, ogni volta che il bonus è assegnato, 3Bee ha deciso di piantare e curare un albero nettarifero nell’Oasi dei Fiori.

Dunque, un’iniziativa non solo goliardica, ma innovativa e funzionale, che ha permesso al Festival di Sanremo di tornare ad essere la competizione più amata e seguita d’Italia. Infatti, come ha premesso lo stesso slogan del gioco: “Se ti piace Sanremo, adorerai FantaSanremo”.