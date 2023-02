Sanremo 2023, Mara Venier invita Blanco a Domenica In: “Vieni a scusarti”

(Adnkronos) – “Ho una proposta da farti Blanchito Bebe: la zia ti invita ufficialmente domenica, sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico”. E’ stato questo l’invito lanciato oggi da Mara Venier nel corso de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1. Intervenuta durante la puntata, Venier ha commentato la vicenda che ha visto protagonista il giovane cantante Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, sul palco dell’Ariston. “Il pubblico di Domenica In è in parte quello di Sanremo – ha detto – perché non vieni e chiedi scusa al tuo pubblico, che magari lì per lì è rimasto spiazzato, ci sono state tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo – ha concluso Mara Venier – Ti invito ufficialmente!”.