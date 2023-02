Sanremo 2023, terza serata al via

(Adnkronos) – Terza serata del Festival di Sanremo al via. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu a presentare i 28 artisti, di cui abbiamo ascoltato le canzoni in gara sia nella prima che nella seconda serata. Brani che saranno votati per il 50% dalla giuria demoscopica e per l’altro 50% dal televoto.

Questa sera il Festival di Sanremo ricorderà Burt Bacharach. Durante la serata Amadeus lo ricorderà mentre all’Ariston risuoneranno le note di ‘I say a little prayer’. La consegna del premio alla carriera a Peppino di Capri, prevista per stasera, è stata, invece, spostata alla quarta serata del Festival di Sanremo.

Sarà la serata dei Maneskin che riceveranno il Premio della Città di Sanremo. Tornerà a esibirsi sul palco Massimo Ranieri che, assieme a Rocio Munoz Morales, presenterà anche ‘Gli italiani hanno sempre ragione’, nuovo programma di Rai1 che vede i due artisti alla conduzione. Gianni Morandi duetterà con Sangiovanni. E ancora Annalisa e Guè Pequeno.

La scaletta di questa sera prevede: Paola & Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, MrRain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Coma Cose, Leo Gassman, i Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, Gianmaria, Modà e Will.