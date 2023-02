Siena, scosse di terremoto: gente in strada. Scuole e università chiuse

Paura a Siena e in provincia per una forte scossa di terremoto, sentita chiaramente intorno alle ore 21.52 sia nel capoluogo che in molti altri centri seguita da altre meno potenti. La prima ha avuto una magnitudo di 3.5, con epicentro a 8 km di profondità. A seguire, altre tra i 2.4 e i 2.1.Le casehanno tremato e, soprattutto nel centro storico, tanti si sono riversati in strada per paura di quanto stava accadendo. Il Comune di Siena si è immediatamente allertato e la Protezione civile che in una nota spiega che «a seguito delle scosse di terremoto che si sono verificate nel territorio, qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, raccomanda di recarsi in spazi aperti. Al momento non abbiamo alcuna indicazione di danni». Allertata la polizia municipale che è in giro per raccogliere segnalazionie dare informazioniai cittadini.

Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni», lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani. Le scuole di ogni ordine e grado e università resteranno chiuse.