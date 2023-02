Terremoto Turchia, madre e due figli salvati a 72 ore sisma

(Adnkronos) – Applausi e abbracci hanno salutato oggi il salvataggio di una madre e i suoi due figli dalle macerie della loro casa nella provincia di Kahramanmaras a 78 ore dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia. Il salvataggio è stato mostrato da Cnn Turk, che ha spiegato come i soccorritori abbiano dovuto scavare per 15 ore per realizzare il salvataggio.

I soccorritori stanno lottando contro il tempo, con temperature rigide che rendono ancora più difficile la sopravvivenza di chi è rimasto sepolto dalle macerie. Ma si spera ancora. La scorsa notte, 68 ore dopo il sisma, è stato salvato un bebè nella provincia di Hatay e poche ore dopo è stato estratto vivo dai resti della stessa casa un uomo che si ritiene sia il padre, riferisce l’emittente Trt. Altre tre persone sono state salvate stamattina nella provincia di Gaziantep. In totale più di 8mila persone sono state tratte in salvo dalle macerie in Turchia.